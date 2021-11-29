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Коронавирус "Омикрон" вызвал сумасшедший скачок курса криптовалюты из-за своего названия

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
29 ноября, 14:40
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Криптовалюта Omicron поднялась в 10 раз за последние три дня после того, как ВОЗ объявила о новом штамме коронавируса
Криптовалюта Omicron набирает популярности на фоне нового штамма коронавируса
Криптовалюта Omicron набирает популярности на фоне нового штамма коронавируса / Фото: Getty Images

В последние дни по миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Он активно начал распространяться в странах Африки. Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах.

Что интересно, данное явление возымело эффект и на рынок криптовалюты. Некогда малоизвестная валюта Omicron успела вырасти аж в 10 раз после того, как ВОЗ признала "Омикрон" штаммом ковида.

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Еще на выходных стоимость одного токена OMIC составляла 65 долларов, а уже к сегодняшнему дню курс криптовалюты взлетел до отметки 689 американских денег.

Токен Omicron был создан в начале ноябре после разделения Olympus в сети второго уровня Arbitrum. Каждый токен OMIC обеспечивается внутренней корзиной активов.

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К слову, штамм ковида повлиял и на стоимость алмазов. Цены на алмазное сырье за два дня выросли на 5–10 %. Причиной такого скачка стало то, что "Омикрон" был выявлен в Ботсване, где расположены месторождения.

Врачи отмечают, что новый штамм "Омикрон" уже можно назвать более опасным, чем "Дельта", поскольку он может заражать человека несколько раз.

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