У Counter-Strike гравці тепер можуть бачити крізь стіни через баг розробників

Користувачі CS:GO знайшли код, що викриває баг компанії Valve

У CS:GO знайшли баг, щоб дивитися крізь стіни

Користувачі кіберігри "Counter-Strike: Global Offensive" виявили новий баг в програмі. Завдяки особливому коду (експлойту) гравці можуть бачити інших персонажів крізь стіни.

Як повідомляє Twitter Gabe Follower, за допомогою даної команди користувачеві CS:GO стає доступний контур партнерів по команді та опонентів, схожий на команду cl_drawothermodels. Що цікаво, античіт не реагує на використання даного скрипту. З експлойтів можна грати навіть на офіційних серверах.

Раніше розробник гри Valve вже виправляв баг, який за допомогою бомби дозволяє бачити крізь предмети. Відзначимо, що американська компанія також є творцем таких ігор як Half Life, Left 4 Dead, Dota 2, Swarm, Team Fortress та інших.