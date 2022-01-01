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Зінченко святкує Новий рік у Лондоні: де дивитись матч Арсенал – Манчестер Сіті та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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1 січня, 08:55
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Перемога дозволить Ман Сіті ще більше відірватися від переслідувачів в АПЛ
Олександр Зінченко готовий дати бій Арсеналу
Олександр Зінченко готовий дати бій Арсеналу / Фото: Getty Images

Вже сьогодні, першого дня року, в АПЛ стартує 21 тур. Центральний поєдинок суботи відбудеться у столиці та стане найпершим у 2022 році – Арсенал прийме Манчестер Сіті. Матч пройде у Лондоні на стадіоні "Емірейтс". Початок – о 14:30.

Де дивитись матч Арсенал – Манчестер Сіті? У прямій трансляції зустріч покажуть на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Арсенал – Манчестер Сіті онлайн можна на сервісі OLL.TV (за передплатою).

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Трансляцію Арсенал – Манчестер Сіті
дивiться на olltv
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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Сіті є явним фаворитом матчу. Котирування на перемогу команди Пепа Гвардіоли дорівнюють 1.55, тоді як на лондонців – 5.90. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 4.50. Ймовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Арсенала – 17%
  • нічия – 22%
  • перемога Манчестер Сіті – 61%

Манчестер Сіті впевнено лідирує в чемпіонаті Англії, випереджаючи Челсі на вісім очок. Останнім часом "містяни" демонструють феноменальну форму, вигравши аж 10 останніх матчів в АПЛ.

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Арсенал закріпився у топ-четвірці, маючи перевагу в 4 бали над Вест Гемом і Манчестер Юнайтед. Щоправда, Тотенгем має відставання у п'ять очок й дві гри у запасі. Загалом команда Артети набрала відмінну форму, вигравши останні чотири зустрічі та пропустивши в них лише один гол.

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