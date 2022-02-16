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Жадають помсти росіянам: хто фаворит у матчі ОКР – Данія і де дивитись хокей

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 лютого, 06:23
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Команда ОКР вже обігравала Данію і тепер також має значно більше шансів на потрапляння у фінал. Прогноз на чоловічий хокей на Олімпійських іграх
Збірна Росії з хокею - фаворит на Олімпіаді-2022
Збірна Росії з хокею - фаворит на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

Сьогодні, 16 лютого, на Олімпійських Іграх-2022 відбудуться поєдинки 1/4 фіналу чоловічого турніру з хокею з шайбою. У другій зустрічі дня зіграють команди ОКР (Росії) та Данії. Зустріч розпочнеться о 08:00.

Де дивитись матч Росія – Данія? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, фаворитами є росіяни. Коефіцієнт на прохід ОКР становить 1.19 (80%), тоді як на наших данців – 4.80 (20%).

Що ж до самого матчу, то перемога росіян в основний час оцінюється в 1.36, а скандинавів – у 7.30. Коефіцієнт на нічию 5.50.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків
Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

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Команди вже зустрічалися на груповій стадії турніру у 2 турі. Тоді команда ОКР змогла обіграти Данію (2:0) та забезпечити собі перше місце вихід до чвертьфіналу.

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Данія ж, як і ОКР, змогла обіграти Чехію та Швейцарію. У плей-офф скандинавам довелося помучитися з Латвією, проте рахунок 3:2 виявився на їхню користь. Переможець цієї пари в 1/2 фіналу вийде на Фінляндію чи Швейцарію.

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