Усик опиниться в нокдауні! Всі можливі котирування на бій українця з Джошуа

Сьогодні вночі відбудеться довгоочікуваний для українців бій в суперважкій вазі. Наш співвітчизник Олександр Усик битиметься з британцем Ентоні Джошуа в поєдинку за чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO.
Бій відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Онлайн-трансляція поєдинку Джошуа – Усик пройде у нас на сайті. Початок – не раніше півночі. Тим часом, букмекери дали свої котирування на бій супертяжів.
На їхню думку, фаворитом зустрічі є Ентоні Джошуа. Коефіцієнти на тріумф британського боксера варіюються в районі 1.55, тоді як на українця можна поставити з коефіцієнтом від 2.75.
|Компанія
|Джошуа
|Усик
|Нічия
|Parimatch
|1.57
|2.75
|21.00
|Favbet
|1.58
|2.75
|21.00
|Vbet
|1.49
|3.19
|23.00
|1xbet
|1.55
|3.08
|20.00
|Marsbet
|1.47
|2.90
|18.00
Також букмекери пропонують й інші опції для ставок на лондонський бій. Наприклад, експерти вважають, що поєдинок, швидше за все, завершиться в 6-8 раунді. Ось такі ставки пропонують на раунд закінчення бою:
|Раунд
|Коефіцієнт
|1
|23.00
|2
|19.00
|3
|13.00
|4
|12.00
|5
|11.00
|6
|9.00
|7
|9.00
|8
|9.00
|9
|10.00
|10
|11.00
|11
|13.00
|12
|13.00
Пропонуються також котирування на те, яким саме чином закінчиться поєдинок. Букмекери схиляються до перемоги Джошуа технічним нокаутом.
|Результат
|Джошуа
|Усик
|Будь-який боксер
|Нокаут
|6.00
|10.00
|10.00
|Технічний нокаут
|2.65
|6.50
|6.50
|Одностайне рішення
|3.20
|5.00
|5.00
|Роздільне рішення
|12.00
|13.00
|13.00
|Рішення кількістю голосів
|15.00
|23.00
|23.00
|Дискваліфікація
|100.00
|10.00
|100.00
|Нічия
|21.00
Також експерти вважають, що в поєдинку буде один нокдаун. На ТБ 0,5 ставка 1.44, тоді як на ТБ 1,5 – 2.90. Якщо ж ви захочете поставити на боксера, який опиниться в нокдауні, то і тут Усик – андердог.
Нокдаун українця оцінений в 1.75, тоді як на Джошуа коефіцієнт 3.05. Якщо ж ви вірите, що обидва спортсмени опиняться на рингу, то ваша ставка може збільшитися на 8.00.
ПОРІВНЯННЯ БОКСЕРІВ
|Джошуа
|Усик
|Вага
|108.6 кг
|100.3 кг
|Зріст
|198 см
|191 см
|Розмах рук
|208 см
|198 см
СТАТИСТИКА
34-річний Олександр Усик провів 18 боїв у профі і поки жодного разу не програв. А ось у 31-річного Ентоні Джошуа є одна поразка у 25 матчах.
У 2019 британець несподівано поступився Енді Руїсу, проте вже в наступному бою AJ взяв реванш і повернув чемпіонські пояси. Пропонуємо також дізнатися, де можна подивитися матч Джошуа – Усик в прямій трансляції.
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