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Шевченко проти Коваленка: де дивитись матч Дженоа – Спеція та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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9 січня, 08:05
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Дженоа та Спеція зійдуться у боротьбі за виживання, а екс-наставник збірної України зустрінеться зі своїм колишнім підопічним
Андрій Шевченко та Віктор Коваленко вперше зустрінуться як суперники
Андрій Шевченко та Віктор Коваленко вперше зустрінуться як суперники / Фото: Getty Images

Сьогодні, 9 січня, в італійській Серії А пройдуть аж вісім зустрічей 21 туру. Увага українських вболівальників буде прикута до Генуї, де Дженоа Андрія Шевченка зійдеться зі Спецією Віктора Коваленка. Матч пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс". Початок – о 19:30.

Де дивитись матч Дженоа – Спеція? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

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На думку Parimatch, вперше у чемпіонаті Італії саме команда Андрія Шевченка буде фаворитом матчу. Котирування на перемогу Дженоа рівні 2.04, тоді як на Спецію – 4.00. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.40. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Дженоа – 47%
  • нічия – 29%
  • перемога Спеції – 24%

Поєдинок буде горловим для обох команд, адже на полі зійдуться прямі конкуренти у боротьбі за виживання. Дженоа застрягла в зоні вильоту на 19-му місці, здобувши в Серії А лише одну перемогу. Щоправда, в останніх двох іграх команда Шевченка грала внічию з явно сильнішими опонентами – Аталантою та Сассуоло.

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Спеція ж займає 17 місце, випереджаючи Дженоа на чотири очки. В останніх восьми іграх "орлята" здобули лише одну перемогу, зате яку – над Наполі в гостях! До речі, участь у матчі зможе взяти Віктор Коваленко, який відновився від коронавірусу. В українця цього сезону 1 гол і 2 асисти у 12-ти іграх за Спецію.

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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
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