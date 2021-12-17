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Римське полювання на "орлів" для Шевченка: чому Дженоа не програє Лаціо

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
17 грудня, 10:00
В закладинки
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Кирило Круторогов ставить на те, що Дженоа зможе зіграти внічию на "Стадіо Олімпіко". Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії
Андрій Шевченко здобув першу перемогу на чолі Дженоа
Андрій Шевченко здобув першу перемогу на чолі Дженоа / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує 18-й тур чемпіонату Італії. У першій грі п'ятниці Лаціо воює з Дженоа. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова .

РОМА – СПЕЦІЯ
17 грудня, п'ятниця о 19:30, Мегого

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У вівторок Андрій Шевченко здобув першу перемогу біля керма Дженоа. Щоправда, це був матч Кубка Італії, що не додало очок у чемпіонаті, але стало для команди та тренера ковтком свіжого повітря та має покращити моральний стан.

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Матч видався дуже непростим, а вирішальним став єдиний гол ганського нападника Екубана, який забив уперше за грифонів. Нинішній суперник генуезців значно сильніший за Салернітани, але все ж таки не такий потужний, яким був пару сезонів тому при Сімоне Індзагі.

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Лаціо розташований на 9 місці в Серії А, набравши 25 очок. До зони Ліги чемпіонів їм уже не вистачає 11 балів, хоча для потрапляння до Ліги Європи потрібно добрати три. Абсолютно очевидно, що римляни перебудовуються під керівництвом Саррі і цей процес дається їм непросто.

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Шевченко пора набирать очки в Серии А

В останніх п'яти турах чемпіонату "орли" перемогли лише раз при трьох поразках та нічиї з Удінезе (4:4). Дженоа в чемпіонаті без перемог у 14-ти матчах, з Шевою біля керма взяли лише одне очко з 15 можливих. Головний плюс у тому, що пустіє лазарет. Поза грою все ще залишаються Максимович, Фарес і Ровелла, натомість Крішіто, Кассата та Кайседо готові.

ПРОГНОЗ: Хочеться вірити, що команда Шевченка зможе зачепитися за очки із суперником, якого лихоманить. Лаціо намагатиметься атакувати і Дженоа спробує покарати суперника у контргрі. Думаю, буде ТМ 2,5 та без голів в обох таймах.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • тотал менше 2,5 – 2.17
  • рахунок 0:0 – 14.50

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