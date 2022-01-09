Пригоди українців в Італії: чи зможе Шевченко здобути першу перемогу у Серії А?

Кирило Круторогов ставить на те, що Дженоа всуху обіграє Спецію у нерезультативному поєдинку. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Сьогодні у Серії А відбудеться зустріч двох представників України. Дженоа під керівництвом Андрія Шевченка прийме Спецію, за яку виступає Віктор Коваленко. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ДЖЕНОА – СПЕЦІЯ

9 січня, неділя, о 19:30, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 2.07 – 3.35 – 3.95

Реклама

Віктор Коваленко їде у гості до Андрія Шевченка. Нещодавно в обох виявили коронавірус, але обидва вже отримали негативні тести та повернулися до роботи. З турнірного погляду матч найважливіший – Дженоа йде на передостанньому місці, а Спеція на останньому рятівному з різницею лише в чотири очки.

Андрій Шевченко на чолі Дженоа / Фото: Getty Images

Реклама

Генуезці не перемагають вже 17 турів чемпіонату, але в останніх двох розписали нічиї з Аталантою та Сассуоло. Новачок Хефті вже встиг дебютувати, а днями було оголошено про підписання форварда Йебоа зі Штурму та захисника Естігора, якого орендували у Брайтона.

Раніше "грифони" змогли не програти Спеції у трьох зустрічах (дві перемоги та одна нічия). Лігурійці ж у дев'яти останніх турах Серії А змогли перемогти лише раз – перед Різдвом обігравши на виїзді Наполі (1:0).

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу Рома – Ювентус

Реклама

У першому матчі нового року вони поступилися Вероні (1:2), а Коваленко не потрапив у заявку через коронавірус. Тепер чекаємо на нього у стартовому складі.

ПРОГНОЗ: Гадаю, Андрій Шевченко знову не програє. Наважусь припустити, навіть здобуде першу перемогу біля керма Дженоа. Ймовірно, без пропущених голів ТМ 2,5.

Котирування Parimatch на ці результати: