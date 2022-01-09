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Погоня за Лігою чемпіонів: де дивитись матч Рома – Ювентус та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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9 січня, 10:50
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Ювентус і Рома прагнуть увійти до топ-четвірки, щоб представляти країну в Лізі чемпіонів наступного сезону
Партнери зі збірної Італії Мануель Локателлі (ліворуч) та Ніколо Дзаньоло (праворуч)
Партнери зі збірної Італії Мануель Локателлі (ліворуч) та Ніколо Дзаньоло (праворуч) / Фото: Getty Images

9 січня у Серії А пройдуть вісім ігор 21 туру чемпіонату Італії. В одному із центральних поєдинків дня Рома битиметься з Ювентусом. Матч пройде на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Початок – о 19:30.

Де дивитись матч Рома – Ювентус? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

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На думку Parimatch, Ювентус має більше шансів на перемогу. Котирування на успіх команди Алегрі рівні 2.18, тоді як на Рому – 3.45. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Ювентуса – 43%
  • нічия – 29%
  • перемога Роми – 28%

Обидві команди далекі від чемпіонських перегонів і поки що мріють про пряму путівку до Ліги чемпіонів. Юве йде на п'ятому місці та відстає на 3 бали від Аталанти, у якої матч у запасі. Туринці не програють з кінця листопада, взявши 4 перемоги та 2 нічиї у шести матчах.

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Рома ж і зовсім сьома, а до омріяної топ-четвірки аж шість очок відставання. Перемога сьогодні дозволить "вовкам" наздогнати Ювентуса, однак зробити це буде непросто. Моуріньо програв 3 із шести останніх ігор Серії А і єдиною світлою плямою можна назвати розгромну перемогу в гостях над Аталантою (4:1).

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#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
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