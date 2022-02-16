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Зупинити непереможних американців: де дивитись матч США – Словаччина та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 лютого, 05:01
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США бачиться явним фаворитом у дуелі зі словаками, які вибили непросту Німеччину у плей-офф. Прогноз на чоловічий хокей на Олімпіаді
Збірна США з хокею
Збірна США з хокею / Фото: Getty Images

У середу, 16 лютого, на Олімпійських Іграх-2022 відбудуться поєдинки 1/4 фіналу чоловічого турніру з хокею з шайбою. У першій зустрічі дня зіграють збірні США та Словаччини. Зустріч розпочнеться о 06:10.

Де дивитись матч США – Словаччина? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, явна перевага на боці американців. Коефіцієнт на прохід США складає 1.36 (70%), тоді як на наших сусідів – 3.15 (30%).

Що ж до самого матчу, то перемога американців в основний час оцінюється в 1.61, а словаків – у 4.40. Коефіцієнт на нічию 4.90.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків
Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

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США не програли жодної зустрічі в групі, виявившись сильнішими за Китай (8:0), Канаду (4:2) та Німеччину (3:2). Це й дозволило команді прямо потрапити до 1/4 фіналу.

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Словаки ж програли два стартові матчі фінам (2:6) та шведам (1:4), після чого здолали Латвію (5:2). У раунді плей-офф команда виявилася сильнішою за Німеччину (4:0). Переможець цієї пари в 1/2 фіналу вийде на Швецію чи Канаду.

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