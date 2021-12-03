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Не відстати від Динамо: які шанси Шахтаря на успіх у битві зі Львовом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
3 грудня, 13:10
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Донецький клуб є фаворитом у грі чемпіонату України проти Львова. У першому турі підопічні Де Дзербі розгромили суперника у гостях
Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі
Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні відбудеться поєдинок 17 туру чемпіонату України з футболу за участю віце-чемпіона України. Донецький Шахтар прийматиме Львів. Зустріч пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок – о 17:00.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Львів буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.

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Трансляція матчу Шахтар – Львів
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На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Роберто Де Дзербі. Ставки на перемогу донеччан приймаються за 1.10, тоді як на підопічних Дулуба виставлено коефіцієнт 25.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 9.90.

Також експерти вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.47, тоді як на "менше" можна поставити за 2.64.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події аж 2.88. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Тете – 1.85
  • Манор Соломон – 2.50
  • Педріньо – 2.55
  • Маркос Антоніо – 3.00
  • Шина – 3.20
  • Майкон – 3.50
  • Марлос – 3.50
  • Михайло Мудрик – 3.75
  • Альваро Тавареш – 4.50

Голи Тете та Алана Патріка принесли Шахтарю перемогу над Генком
Голи Тете та Алана Патріка принесли Шахтарю перемогу над Генком / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

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  • Львів заб'є гол 2.87
  • Шахтар виграє в 4 і більше голів – 3.25
  • Львів не програє – 3.70
  • червона картка – 3.70
  • буде автогол – 6.00
  • один із гравців оформить хет-трик – 8.50

Шахтар ділить перше місце з Динамо, поступаючись киянам перший рядок лише з різниці м'ячів. Львів же веде боротьбу за виживання, посідаючи 12 місце. Щоправда, три перемоги в останніх чотирьох матчах дозволили "городянам" наростити відрив від зони прямого вильоту до шести очок.

Донеччани ж мають шість перемог поспіль в УПЛ, пропустивши в них лише три голи. А ось у Лізі чемпіонів "гірники" достроково завершили свої виступи, поступившись півтора тижня тому Інтеру.

Команди відіграли за свою історію 11 очних зустрічей. Вісім із них завершилися перемогою донеччан, один поєдинок унічию та дві перемоги святкували львів'яни. У другому турі цього сезону команди зустрічалися на "Арені-Львів" та Шахтар здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

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