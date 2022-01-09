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Моуріньо чекає в гості "стару синьйору": прогноз коментатора на матч Рома – Ювентус

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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9 січня, 14:25
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Кирило Круторогов ставить те, що Ювентус не програє Ромі в нерезультативному поєдинку. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії
Жозе Моуріньо та Массіміліано Алегрі зіграють на "Стадіо Олімпіко"
Жозе Моуріньо та Массіміліано Алегрі зіграють на "Стадіо Олімпіко" / Фото: Getty Images

Центральним поєдинком 21-го туру Серії А обіцяє стати матч у Римі. На "Стадіо Олімпіко" пройде гра Рома – Ювентус. В очікуванні зустрічі пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

РОМА – ЮВЕНТУС
9 січня, неділя, о 19:30, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 3.35 – 3.40 – 2.26

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Римляни не перемагають два тури поспіль. Після нічиєї з Сампдорією вони програли Мілану (1:3), а Жозе Моуріньо вкотре розкритикував усіх і вся. Тепер його команда прийматиме Ювентус і від цього матчу залежать претензії команд на Лігу чемпіонів.

Ювентус все ж виступить в Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Ювентус все ж виступить в Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Туринці йдуть п'ятими, відстаючи від Аталанти на три очки, але зігравши на гру більше. "Вовки" розташовуються на сьомому місці, відстаючи від конкурента на ті ж три бали. Команда Аллегрі у першому матчі нового року зіграла внічию з Наполі (1:1), але не програє вже сім матчів усіх турнірів поспіль.

Цікаво, що у всіх них був не надто результативний футбол – щоразу ігри завершувалися з показником ТМ 2,5. Даніло, Ремсі та Бонуччі все ще не зіграють через травми, але близькі до повернення в стрій.

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У Роми втрат вище даху, особливо в захисній лінії – Карсдорп та Манчіні дискваліфіковані, Спінаццола все ще у лазареті, опорники Діавара та Дарбо поїхали на Кубок африканських націй, а участь форварда Майораля під питанням через коронавірус. А ось повернення Абрахама – ключова кадрова новина.

ПРОГНОЗ: Здається, Ювентус поступово набирає форму. Впевнений, що вони не програють. Чекаю не надто результативний матч – ТМ 2,5.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Ювентус не програє 1.36
  • тотал менше 2,5 – 1.77

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