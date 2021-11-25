Моуріньйо доб'є український футбол. Чому у Зорі немає шансів на успіх проти Роми

Римська команда є явним фаворитом зустрічі і може остаточно закрити перед Зорею дорогу до плей-офф Ліги Конференцій

Денису Фаворову боляче дивитись на букмекерські котирування матчу Рома - Зоря / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться двобій 5-го туру групового раунду Ліги Конференцій за участю представника України. Луганська Зоря зіграє проти римської Роми. Зустріч проходитиме у столиці Італії на стадіоні "Стадіо Олімпіко". Початок – о 22:00.

Онлайн-трансляція матчу Рома – Зоря буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у римській битві.

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На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Жозе Моуріньо. Ставки на перемогу господарів приймаються за 1.20, тоді як на підопічних Скрипника виставлено коефіцієнт 14.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 7.50.

Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.46, тоді як на "менше" можна поставити за 2.74.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.22. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

Таммі Абрахам – 1.85

Ельдор Шомуродов – 1.90

Борха Майораль – 1.90

Стефан Ель-Шаараві – 2.00

Жордан Верету – 2.50

Ніколо Дзаньоло – 2.55

Лоренцо Пеллегріні – 3.00

Амаду Діавара – 4.50

Олександр Гладкий – 5.00

Шахаб Захеді – 5.50

Артем Громов – 6.00

Аллах'яр Сайядманеш – 6.50

Джанлука Манчіні – 6.50

Владислав Кабаєв – 6.50

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

заб'є гравець із заміни – 2.90

буде пенальті – 3.30

Рома виграє в 4 і більше голів – 4.10

червона картка – 4.20

Зоря не програє – 4.75

буде автогол – 7.75

один із гравців оформить хет-трик – 10.00

Зоря утримує третю позицію у своєму квартеті Ліги Конференцій та бореться за вихід до плей-офф. Рома ж випереджає луганчан на одне очко, а лідирує у групі норвезький Буде-Глімт із перевагою над Зорею у два бали.

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Команда Віктора Скрипника стартувала у групі з двох поразок від норвежців та італійців, проте потім двічі обіграла аутсайдера квартету ЦСКА Софія. Для збереження шансів на успіх українському колективу необхідно, як мінімум, не програти в Римі, адже Буде-Глімт своєю перемогою в паралельній грі може відчепити команду Скрипника.

Зазначимо, що Зоря останньої з українських клубів ще має шанси на прохід у весну. Динамо і Шахтар у Лізі чемпіонів вже не піднімуться вище за четверте місце, тому через два тижні проведуть свої останні битви цього міжнародного сезону.