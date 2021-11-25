Моуріньйо доб'є український футбол. Чому у Зорі немає шансів на успіх проти Роми

Сьогодні відбудеться двобій 5-го туру групового раунду Ліги Конференцій за участю представника України. Луганська Зоря зіграє проти римської Роми. Зустріч проходитиме у столиці Італії на стадіоні "Стадіо Олімпіко". Початок – о 22:00.
Онлайн-трансляція матчу Рома – Зоря буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у римській битві.
На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Жозе Моуріньо. Ставки на перемогу господарів приймаються за 1.20, тоді як на підопічних Скрипника виставлено коефіцієнт 14.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 7.50.
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Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.46, тоді як на "менше" можна поставити за 2.74.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.22. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Таммі Абрахам – 1.85
- Ельдор Шомуродов – 1.90
- Борха Майораль – 1.90
- Стефан Ель-Шаараві – 2.00
- Жордан Верету – 2.50
- Ніколо Дзаньоло – 2.55
- Лоренцо Пеллегріні – 3.00
- Амаду Діавара – 4.50
- Олександр Гладкий – 5.00
- Шахаб Захеді – 5.50
- Артем Громов – 6.00
- Аллах'яр Сайядманеш – 6.50
- Джанлука Манчіні – 6.50
- Владислав Кабаєв – 6.50
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- заб'є гравець із заміни – 2.90
- буде пенальті – 3.30
- Рома виграє в 4 і більше голів – 4.10
- червона картка – 4.20
- Зоря не програє – 4.75
- буде автогол – 7.75
- один із гравців оформить хет-трик – 10.00
Зоря утримує третю позицію у своєму квартеті Ліги Конференцій та бореться за вихід до плей-офф. Рома ж випереджає луганчан на одне очко, а лідирує у групі норвезький Буде-Глімт із перевагою над Зорею у два бали.
Команда Віктора Скрипника стартувала у групі з двох поразок від норвежців та італійців, проте потім двічі обіграла аутсайдера квартету ЦСКА Софія. Для збереження шансів на успіх українському колективу необхідно, як мінімум, не програти в Римі, адже Буде-Глімт своєю перемогою в паралельній грі може відчепити команду Скрипника.
Зазначимо, що Зоря останньої з українських клубів ще має шанси на прохід у весну. Динамо і Шахтар у Лізі чемпіонів вже не піднімуться вище за четверте місце, тому через два тижні проведуть свої останні битви цього міжнародного сезону.