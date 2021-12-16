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Матч дня. Челсі – Евертон: анонс та прогноз на поєдинок

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
16 грудня, 12:12
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Футбольний коментатор Кирило Круторогов дає прогноз на центральний матч дня в чемпіонаті Англії
Челсі – фаворит матчу проти Евертона
Челсі – фаворит матчу проти Евертона / Фото: Reuters

Матч дня сьогодні – поєдинок Челсі та Евертона у чемпіонаті Англії. Гра розпочнеться о 21:45.

ЧЕЛСІ – ЕВЕРТОН
АПЛ, 16 грудня, четвер о 21:45, Сетанта
Котирування Parimatch: 1.23 – 6.30 – 15.50

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На нас чекає зустріч колишньої та нинішньої команд Рафи Бенітеса. Причому у разі невдачі в цьому чи наступному матчі іспанець може втратити посаду тренера "ірисок".

Евертон потрапив у піке – лише одна перемога в останніх десяти матчах Прем'єр-ліги – над Арсеналом у позаминулому турі (2:1). Як наслідок – 14 місце у чемпіонаті замість боротьби за єврокубки, та всього сім очок від зони вильоту.

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Цікаво, що у рамках цієї ж невдалої серії "сині" з Ліверпуля розписали нічиї з МЮ та Тоттенхемом. У п'яти останніх матчах "іриски" обов'язково пропускають щонайменше по голу. Шість останніх виїздів не принесли перемог, останні чотири завершилися поразками. А саме у цю команду активно сватають Віталія Миколенка з Динамо.

Челсі зараз теж не на коні. У п'яти останніх матчах чемпіонату та Ліги чемпіонів вони примудрилися пропустити дев'ять м'ячів – від Лідса та Вотфорда, що йдуть внизу турнірної таблиці АПЛ, а також Зеніту. Була й поразка у дербі від Вест Гема. У Прем'єр-лізі лондонці йдуть третіми, відстаючи від МанСіті вже на п'ять очок.

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Обидві команди мають по чотири втрати. Челсі не допоможуть Чалоба, Ковачіч, Чілвелл і Канте, а це може принести чергові проблеми у захисті. У Евертона поза грою атакуючі гравці Рішарлісон та Кальверт-Льюїн, а також Девіс та Міна.

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ПРОГНОЗ. Челсі – фаворит. Але, гадаю, заб'ють обидві команди. Також придивився б до того, що Евертон не програє.

Коефіцієнти Parimatch на ці результати:

  • Обидві команди заб'ють – коефіцієнт 2.40
  • Евертон не програє – коефіцієнт 4.50

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