Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Малиновський вирушає на збір фіалок: чи вийде Аталанта до півфіналу Кубка Італії?

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 07:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кирило Круторогов ставить на те, що Аталанта та Фіорентина заб'ють багато голів і далі пройде команда з Бергамо. Анонс та прогноз на матч Кубка Італії
Руслан Малиновський готовий до битви із Фіорентиною
Руслан Малиновський готовий до битви із Фіорентиною / Фото: Getty Images

У вівторок розпочалася чвертьфінальна стадія Кубка Італії. Вже у півфінал пройшли Інтер та Мілан, а сьогодні визначаться ще два щасливчики.

У першій грі дня Аталанта прийме Фіорентину. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

Реклама

АТАЛАНТА – ФІОРЕНТИНА
10 лютого, четвер, о 19:00, Футбол 2
Котирування на результат: 1.83 – 4.70 – 4.10
Котирування Parimatch на прохід: 1.45 – 2.85

Бергамаски – фіналісти минулого сезону Кубка, які намагатимуться досягти максимуму. Цікаво, що вони п'ять разів були в фіналі цього турніру, але виграли його лише раз – 59 років тому.

Реклама

Фактично це їхній єдиний трофей в історії. Фіорентина грала у вирішальному матчі за Кубок вдвічі більше, програвши чотири рази, востаннє 2014-го. А їхній останній трофей був здобутий 21 рік тому.

Читайте також: Погані новини для Подружжя – Сампдорія підписала зіркового форварда

Цього сезону на попередній стадії Аталанта здолала Венецію (2:0), а Фіорентина в ефектному стилі впоралася з Наполі (5:2) в овертаймі. Причому основний час закінчився внічию 2:2.

Реклама

У чемпіонаті команда Руслана Малиновського опинилася поза зоною Ліги чемпіонів, відстаючи від четвертого місця, де розташувався Ювентус, на два очки та маючи гру у запасі. У них актуальна серія із трьох матчів без перемог.

Гатебур і Маліновський
Гатебур і Маліновський / Фото: Getty Images

Фіорентина йде восьмою, але до єврокубків їй не вистачає трьох очок, також зігравши на матч менше конкурентів. Цікаво, що у вересні "фіалки" обіграли Аталанту на їхньому полі (2:1).

ПРОГНОЗ: Чекаю голів від обох команд. Не виключаю, що ми станемо свідками овертаймів, відповідно нічиєї в основний час. Схиляюся до виходу в півфінал Аталанти.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • нічия – 4.10
  • прохід Аталанти – 1.45
  • обидві заб'ють – 1.63

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини букмекерів
Показати ще
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Ліверпуль

Сьогодні

21:45

Лестер

1.24

7.20

13.50

Ювентус

Сьогодні

22:00

Сассуоло

1.55

4.74

6.25

Челсі

12 лют

18:30

Палмейрас

1.66

3.86

5.75
Опитування
Премьер Лига ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти