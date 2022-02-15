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Легкий вояж до Лісабона: прогноз коментатора на матч Спортинг – Манчестер Сіті

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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15 лютого, 15:46
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Кирило Круторогов ставить на те, що у матчі буде багато голів і Манчестер Сіті зможе забрати перемогу. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко і Рубен Діаш
Олександр Зінченко і Рубен Діаш / Фото: Reuters

Увечері стартує раунд 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків Спортинг зіграє із Манчестер Сіті. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

СПОРТИНГ – МАНЧЕСТЕР СІТІ
15 лютого, вівторок, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 9.00 – 5.00 – 1.38

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Головний євротурнір повертається. Чинний чемпіон Португалії та друга команда чемпіонату наразі зустрінеться з одним із головних претендентів на європейський трофей.

Спортинг вийшов у плей-офф, поступившись першим місцем своєї групи Аяксу, але випередивши дортмундську Боруссію і Бешикташ. Взимку вони встигли виграти Кубок португальської ліги, але у захисті титулу поступаються Порту на шість очок.

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У них актуальна серія з п'яти матчів без поразок, а напередодні було розписано світову з "драконами", через що претензії на титул погіршилися (2:2). Лісабонці цього сезону забивали у всіх матчах, крім одного. Під питанням участь Педру Гонсалвеша.

У це трансферне вікно вони підписали результативного правого хава Маркуса Едвардса у Віторії Гімараєш майже за 8 мільйонів євро і на правах вільного агента повернули форварда Слімані, який виступав за них з 2013 по 2016 рік.

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"Городяни" у чудовій формі та настрої. Після поразки в останньому турі ЛЧ від Лейпцига, яке нічого для них не означало, вони не програвали у 12 матчах.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті. Фото першого тайму матчу 6 листопада 2021
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті. Фото першого тайму матчу 6 листопада 2021 / Фото: Reuters

У групі фінішували на першому місці, випередивши й ПСЖ, і Лейпциг та Брюгге. У трансферне вікно продали Феррана Торреса до Барселони. Хосеп Гвардіола може розраховувати на всіх виконавців.

ПРОГНОЗ: За логікою, англійці повинні пройти португальців легко. Питання лише в тому, наскільки вистачить Спортинг чинити фавориту опір. Думаю, у Лісабоні будуть голи в обох таймах. Радше заб'ють обидві команди, ТБ 2,5 або навіть ТБ 3,5 і перемога гостей.

Котирування Parimatchна ці результати:

  • перемога Манчестер Сіті – 1.29
  • голи в обох таймах – 1.60
  • обидві заб'ють – 1.97
  • тотал більше ніж 3,5 – 2.75

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