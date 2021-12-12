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Хемілтон за крок від рекорду Шумахера: хто стане чемпіоном світу з Формули-1 у 2021 році?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
12 грудня, 08:15
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Макс Ферстаппен та Льюїс Хемілтон мають рівні шанси на перемогу в гоночному чемпіонаті світу, проте букмекери все ж таки виділили фаворита в їх парі
Макс Ферстаппен (ліворуч) та Льюїс Хемілтон (праворуч) поборються за чемпіонський титул Формули-1
Макс Ферстаппен (ліворуч) та Льюїс Хемілтон (праворуч) поборються за чемпіонський титул Формули-1 / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться вирішальний етап сезону у перегонах класу Формула-1. Останній Гран-прі пройде в Абу-Дабі, столиці ОАЕ. Початок – о 15:00 за київським часом.

Вчора відбулася кваліфікація, переможцем якої став гонщик команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен . Він випередив Льюїса Хемілтона (Мерседес) майже на 0,4 секунди. Букмекери ж визначили лідера заїзду в Абу-Дабі.

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На думку компанії Parimatch, трохи більше шансів на перемогу якраз у Льюїса Хемілтона. Коефіцієнт на успіх британця становить 2.00, тоді як на вікторію Ферстаппена 2.10. Далі йдуть Валттері Боттас (17.00), а також Серхіо Перес та Ландо Норріс (по 26.00).

Хемілтон може стати восьмиразовим чемпіоном світу
Хемілтон може стати восьмиразовим чемпіоном світу / Фото: REUTERS

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Зазначимо, що гонка стане ключовою у визначенні чемпіона світу 2021 року у Формулі-1. Перед останнім Гран-прі Ферстаппен та Хемілтон набрали порівну очок – по 369,5. Тому по суті, хто завтра фінішує вище, то і виграє сезон. Букмекери також визначили переможця у цій суперечці.

Відповідно до котирувань Parimatch, фаворитом у чемпіонській гонці також є Льюїс Хемілтон. Шанси британця оцінені в 1.80, а Ферстаппена – у 2.00. У відсотковому співвідношенні це приблизно 52% на 48% на користь Макса.

Макс Ферстаппен

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До речі, якщо обидва опоненти не наберуть очок і паритет збережеться, чемпіоном стане Ферстаппен завдяки більшій кількості перемог на Гран-прі (9-8). Для Макса це може стати першим чемпіонством у кар'єрі гонщика Формули-1.

Хемілтон має сім таких титулів і ділить рекорд зі знаменитим Міхаелем Шумахером. Перемога у 2021 році дозволить британцю стати одноосібним рекордсменом.

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