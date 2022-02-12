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Гаряча битва за Скудетто: хто фаворит у матчі Наполі – Інтер

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 лютого, 10:02
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Кирило Круторогов ставить на те, що Наполі не програє Інтеру у результативному матчі. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії
Наполі та Інтер – головні претенденти на чемпіонство у Серії А
Наполі та Інтер – головні претенденти на чемпіонство у Серії А / Фото: Getty Images

Сьогодні у Серії А стартує 25 тур чемпіонату Італії. У центральній зустрічі дня зіграють лідери таблиці – Наполі та Інтер. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

НАПОЛІ – ІНТЕР
12 лютого, субота, о 19:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.70 – 3.45 – 2.65

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Багатообіцяюча битва лідерів чемпіонату Італії. Інтер очолює турнірну таблицю, випереджаючи Наполі на одне очко, але маючи гру у запасі. Перемога однієї з команд вплине на позицію лідера, а теоретичною нічиєю у разі свого успіху в турі може скористатися Мілан, який у такому разі очолить гонку за Скудетто.

"Наполі" обіграв "Сассуоло"
"Наполі" обіграв "Сассуоло" / Фото: Getty Images

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"Партенопеї" у непоганій формі, вони не програють п'ять турів поспіль, вигравши в чотирьох останніх лише з одним пропущеним голом. Щоправда, Інтеру у листопаді вони поступилися (2:3). Із втрат у них тільки Ірвінг Лосано.

Інтер після поразки в дербі від Мілана спокійно обіграв Рому у кубковому протистоянні (2:0), тоді як Наполі не грали посеред тижня.

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Цікаво, що на виїзді у чемпіонаті команда Індзагі не програє шість матчів, пропустивши лише в одному. Кадрових втрат у них чимало – Бастоні дискваліфікований на два матчі за образу офіційних осіб у дербі, а Корреа, Госенс та Кайседо не встигли відновитись.

ПРОГНОЗ: Повинна вийти яскрава битва. Думаю, Наполі не програє. Схиляюся до нічиєї, чекаю, що заб'ють обидві команди.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Наполі не програє – 1.52
  • нічия – 3.45
  • обидві заб'ють – 1.69

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