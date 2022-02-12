Гаряча битва за Скудетто: хто фаворит у матчі Наполі – Інтер

Сьогодні у Серії А стартує 25 тур чемпіонату Італії. У центральній зустрічі дня зіграють лідери таблиці – Наполі та Інтер. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.
НАПОЛІ – ІНТЕР
12 лютого, субота, о 19:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.70 – 3.45 – 2.65
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Багатообіцяюча битва лідерів чемпіонату Італії. Інтер очолює турнірну таблицю, випереджаючи Наполі на одне очко, але маючи гру у запасі. Перемога однієї з команд вплине на позицію лідера, а теоретичною нічиєю у разі свого успіху в турі може скористатися Мілан, який у такому разі очолить гонку за Скудетто.
"Партенопеї" у непоганій формі, вони не програють п'ять турів поспіль, вигравши в чотирьох останніх лише з одним пропущеним голом. Щоправда, Інтеру у листопаді вони поступилися (2:3). Із втрат у них тільки Ірвінг Лосано.
Інтер після поразки в дербі від Мілана спокійно обіграв Рому у кубковому протистоянні (2:0), тоді як Наполі не грали посеред тижня.
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Цікаво, що на виїзді у чемпіонаті команда Індзагі не програє шість матчів, пропустивши лише в одному. Кадрових втрат у них чимало – Бастоні дискваліфікований на два матчі за образу офіційних осіб у дербі, а Корреа, Госенс та Кайседо не встигли відновитись.
ПРОГНОЗ: Повинна вийти яскрава битва. Думаю, Наполі не програє. Схиляюся до нічиєї, чекаю, що заб'ють обидві команди.
Котирування Parimatch на ці результати:
- Наполі не програє – 1.52
- нічия – 3.45
- обидві заб'ють – 1.69