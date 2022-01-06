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Гаряча битва півночі та півдня: де дивитися матч Ювентус – Наполі та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 січня, 13:55
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Перемога Ювентуса допоможе туринцям скоротити відстань від Наполі у боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів
У першому колі Наполі обіграв удома Ювентус із рахунком 2:1
У першому колі Наполі обіграв удома Ювентус із рахунком 2:1 / Фото: Getty Images

Сьогодні, 6 січня, у Серії А відбудуться матчі 20-го туру, а центральним поєдинком дня стане гра Ювентус – Наполі. Матч пройде у Турині на "Альянц Стедіум". Початок – о 21:45.

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Де дивитись матч Ювентус – Наполі? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

На думку Parimatch, "б'янконери" мають більше шансів на успіх. Котирування на перемогу Ювентуса дорівнюють 1.68, тоді як на неаполітанців – 5.40. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.90. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Ювентуса – 56%
  • нічия – 25%
  • перемога Наполі – 19%

Команди поки що відклали свої чемпіонські амбіції і борються за влучення в топ-четвірку. Поки в ній розташувався Наполі, що на третьому місці. Команда Спаллетті випереджає п'ятий "Ювентус" на 5 балів. Між ними розташувалася Аталанта.

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В останніх іграх Ювентус показує стабільніші результати. Підопічні Алегрі в останніх п'яти іграх оступилися лише раз (щоправда, це була нічия з не найсильнішою Венецією). Наполі ж програв чотири рази за останні 7 матчів Серії А. Щоправда, при цьому "партенопеї" примудрилися виграти у Лаціо та Мілана.

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#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
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