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Де дивитись матч Валенсія – Барселона та хто фаворит у центральному поєдинку Ла Ліги

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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20 лютого, 11:21
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Кирило Круторогов ставить на те, що Валенсія та Барселона видадуть результативний матч. Анонс та прогноз на поєдинок чемпіонату Іспанії
Барселона зіграє в гостях із Валенсією
Барселона зіграє в гостях із Валенсією / Фото: Getty Images

Сьогодні, 20 лютого, відбудуться чотири поєдинки 25 туру чемпіонату Іспанії. У центральному матчі дня змагатимуться Валенсія та Барселона. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ВАЛЕНСІЯ – БАРСЕЛОНА
20 лютого, неділя, о 17:15, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 3.60 – 3.75 – 2.03

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Давно минулі ті часи, коли обидві команди претендували на чемпіонство. Цього сезону, по суті, на золото не розраховує жодна з них.

Валенсія не перемагає в Прімері шість турів поспіль, програвши чотири з них, зокрема Алавесу та Еспаньолу, які йдуть ще нижче у турнірній таблиці. Самі ж "кажани" приземлилися на 12-му місці. Від зони єврокубків вони відстають на вісім очок.

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Цікаво, що на своїй легендарній "Местальї" у 12 матчах поточного розіграшу чемпіонату вони програли лише двічі та вдома взяли 18 очок із 30 набраних сумарно. У лазареті у них лише центрбек Габріел Пауліста.

Барселона у четвер не змогла обіграти на "Камп Ноу" Наполі у матчі Ліги Європи (1:1), але кілька основних футболістів відпочили. У чемпіонаті Барса нещодавно обіграла Атлетіко та увійшла до зони Ліги чемпіонів, але втратила очки у дербі з Еспаньолом.

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Барселона вирушає у похід за кубком Ліги Європи
Барселона вирушає у похід за кубком Ліги Європи / Фото: Getty Images

Тож до візиту до Валенсії вони підходять із серією з чотирьох матчів без поразок, але двох нічиїх у останніх. У турнірній таблиці "матрацники" дихають у спину – у них стільки ж очок, але зіграно на матч більше. До Бетіса "блаугранас" не вистачає чотирьох балів під час гри в запасі.

Не зіграють на "Местальї" одразу вісім виконавців, причому найбільші втрати в лінії оборони – Піке та Дані Алвес дискваліфіковані, Ленгле, Умтіті, Сержі Роберто та Бальде травмовані. Також у лазареті Фаті та Депай.

ПРОГНОЗ: Валенсія дасть бій Барселоні. Думаю, обидві команди заб'ють та голи будуть в обох таймах, ТБ 2,5.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • обидві заб'ють – 1.69
  • голи в обох таймах – 1.77
  • тотал більше 2,5 – 1.81

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