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Анонс матчу Ліверпуль – Лестер: чого чекати від топ-поєдинку в АПЛ

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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10 лютого, 10:12
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Кирило Круторогов ставить на те, що Ліверпуль виграє у Лестера у результативному матчі. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії
Брендан Роджерс та Юрген Клопп битимуться у центральному матчі туру чемпіонату Англії
Брендан Роджерс та Юрген Клопп битимуться у центральному матчі туру чемпіонату Англії / Фото: Getty Images

Сьогодні підійде до кінця 24 туру чемпіонату Англії. У центральному поєдинку дня поборяться Ліверпуль і Лестер. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЛІВЕРПУЛЬ – ЛІСТЕР
10 лютого, четвер, о 21:45, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 1.23 – 6.90 – 12.00

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Після поразки мерсисайдців саме від Лестера в останньому матчі минулого року (0:1) вони не програють сім матчів поспіль і продовжують гонку за Манчестер Сіті. Команда Клоппа йде другою, випереджаючи Челсі на одне очко і зігравши на два матчі менше, але водночас і відстає від "городян" на дев'ять балів, маючи гру у запасі.

Лестер обіграв Ліверпуль 1:0 у центральному матчі 20-го туру АПЛ
Лестер обіграв Ліверпуль 1:0 у центральному матчі 20-го туру АПЛ / Фото: Reuters

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У чотирьох останніх матчах вона винятково перемагала. А ось Лестер, навпаки, трохи буксує. В останніх трьох матчах вони жодного разу не виграли, а напередодні були розгромлені Ноттінгем Форрест у кубковому протистоянні (1:4).

На виїзді у всіх турнірах "лисиці" не перемагають з 24 жовтня – 7 матчів, програвши п'ять останніх. Відверто не гаразд у них справи з кадрами – Варді, Бертран, Перейра, Еванс і Кастань точно не зіграють через травми, а участь Фофана під питанням. У Ліверпуля не дістає лише Оріги, який ще не покинув лазарет.

ПРОГНОЗ: Цікаво, що "червоні" не можуть взяти очки у зустрічах із "лисицями" дві гри поспіль, щоразу пропускаючи по три м'ячі. Але сьогодні, я думаю, реванш буде взято. Чекаю на ТБ 2,5, голи в обох таймах і перемогу Ліверпуля.

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Котирування Parimatchна ці результати:

  • перемога Ліверпуля – 1.23
  • тотал більше 2,5 – 1.36
  • голи в обох таймах – 1.37

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