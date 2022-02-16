Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Кібератака на ЗСУ та банки Кібератака на ЗСУ та банки ⚡ Війна з РФ ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Абраменко та Окіпнюк йдуть за медаллю: де дивитися фрістайл на Олімпіаді-2022 та які шанси в України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 06:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні відбудеться змагання з фрістайлу у чоловічій акробатиці, в якій візьмуть участь двоє українців. Прогноз букмекерів на Олімпійські Ігри
Олександр Абраменко
Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Добігають кінця зимова Олімпіада-2022 в Пекіні. Україна продовжує залишатися без медалей, а ігрових днів залишилося лише п'ять.

Сьогодні ми маємо надії на біатлон, а також на фрістайл. У чоловічому змаганні з акробатики виступлять двоє наших співвітчизників – Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.

Реклама

Читайте також: Розклад медальних стартів 16 лютого на Олімпіаді-2022

Тим часом, букмекери оцінили їхні шанси на золото. Компанія Parimatch дає трохи шансів нашим спортсменам. Коефіцієнт на перемогу Окіпнюка складає аж 15.00, тоді як на Абраменка можна поставити за 20.00.

Головним фаворитом є представник Китаю Ці Гуанпу (3.00). Його головними конкурентами вважаються співвітчизник Цзя Цоньянь (3.80) та швейцарець Ное Рот (5.50).

Реклама
ЗБІРНА КОЕФІЦІЄНТ
Ці Гуанпу3.00
Цзя Цоньянь3.80
Ное Рот5.50
Пірмін Вернер10.00
Крістофер Лілліс13.00
Олександр Окіпнюк15.00
Станіслав Нікітін17.00
Олександр Абраменко20.00
Ілля Буро25.00

Зазначимо, що старт івенту запланований на 09:15 за київським часом. У прямій трансляції головні події Олімпійських Ігор доступні на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

Олімпіаду-2022
дивiться на olltv
Дивитися

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини букмекерів
Показати ще
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Інтер

Сьогодні

22:00

Ліверпуль

3.40

3.60

2.17

Зальцбург

Сьогодні

22:00

Баварія

8.70

6.00

1.32

Вільярреал

22 лют

22:00

Ювентус

2.70

3.20

2.85
Опитування
Премьер Лига ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 25 лютого
14:00
Субота, 26 лютого
14:00
17:00
Опитування

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти