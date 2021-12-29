Головні скандали 2021 року: пограбування у Вегасі, вульгарна пропозиція та 1,5 кг наркотиків

Головні скандали у покері у 2021 році / Фото: Getty Images

Добігає кінця 2021 рік, а значить, настав час підбивати його підсумки у покері. Цю гру такою різноманітною роблять не лише круті турніри та роздачі, а й численні скандали. Ми зібрали дайджест найрезонансніших ситуацій у світі покеру за цей рік.

Підставна особа?

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На початку червня гравець-аматор Девід Ейфворк виграв онлайн-турнір WPT500 з більш як 2 тисячами входів. Це принесло покеристу 160 тисяч доларів призових. Втім, покер-рум забанив англійця та конфіскував виграні гроші.

Організатор звинуватив Ейфворка в одному із найпопулярніших видів шахрайства у покері – держтингу. Це означає, що акаунтом Девіда керував не він, а кваліфікований гравець.

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Сам Девід припустив, що його могли запідозрити через те, що він сім місяців жив з другом, який також грає в покер. Через це вони мали однаковий IP. Зрештою бан не зняли, а між учасниками фінального столу розподілили його призові.

Вульгарний стрим з непристойною пропозицією

Ситуація розгорнулася у червні довкола неоднозначного стримера покеру Філа Нагі, який провів неординарний ефір Slut Pulls. Суть стриму полягала у вульгарних приколах, у яких учасники так чи інакше задіяли тему сексу, щоб підколоти друг одного.

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Втім, таке відверте шоу викликало несхвалення у глядачів, які звинуватили Нагі у харрасменті. Як приклад, в одній із ситуацій Філ відповів учасниці, що для того, щоб потрапити до нього в команду, потрібно зробити йому мінет.

Наги одразу ж вибачився після ефіру та пояснив, що не мав наміру нікого образити. Заступилася за нього і Ванесса Кейд, яка є амбасадором платформи покеру, де виходив ефір. Дівчина зазначила, що Нагі перейшов межу, проте це було зроблено в тематичному стримі і хлопець сам швидко зрозумів свою помилку.

"На всі тяжкі" на Ібіці

У липні на іспанському острові заарештували покериста Салмана Бехбехані . Хлопець прилетів на Ібіцу відпочити з друзями, проте прихопив із собою валізу з наркотиками. Правоохоронні органи вилучили у покериста пакети з марихуаною, екстазі, амфетаміном, гашишем, туцибі та кокаїном загальною вагою 1,5 кг.

Також у злочинця виявили готівку на 11,5 тисячі доларів в американській валюті, а також у євро, фунтах, тайських батах та кувейтських динарах. Гравця було відправлено до в'язниці.

З баскетболу у в'язницю через покер

У серпні поліція штату Теннессі заарештувала екс-гравця баскетбольної команди Мемфіс Гріззліс Антоніо Беркса . Хлопець попався на організації підпільних турнірів з покеру, які перебувають під забороною у штаті.

Правоохоронці конфіскували з будинку Беркса два столи для покеру, фішки та колоди карт. Проте головним доказом стала облікова книга з нотатками про виграші та борги учасників турнірів. Разом з ним було заарештовано двох спільників.

Пограбування у Лас-Вегасі

Світова серія покеру розпочалася з гучного скандалу за участю відомого Шона Діба . Покерист виявив вранці у своєму номері в Rio грабіжника. Зловмисник погрожував покеристу, забрав усі гроші та втік.

Зазначається, що жертвою пограбування стали інші відвідувачі Rio. В результаті готель прийняв WSOP востаннє, а Діб після цього інциденту зумів виграти золотий браслет серії.

Гра в піддавки

Ще один резонансний епізод на WSOP стався безпосередньо за столом покеру. За ним сиділо четверо гравців і один з них вирішив передати іншому свій стек та злитися. Дилер був не проти і опитав інших учасників івента.

Проте, категоричну незгоду висловив Джош Хайнцль, який покликав адміністратора. У результаті хлопцю пропонували навіть поділити стек на трьох, проте все закінчилося дискваліфікацією призвідників та самого дилера.

Розбирання в казино Х'юстона

Нещодавно потрапив у неприємну ситуацію триразовий чемпіон WSOP Сем Фарха . Гравець вирішив спробувати себе за кеш-столом у казино Legends у Х'юстоні, проте посеред гри влаштував розбірки із сусіднім покеристом під ніком AJ.

Під час гри хлопці про щось спілкувалися на підвищених тонах, після чого AJ вибухнув, вдарив у обличчя Фарха та кинув покер-про у стіну. Після цього обох хлопців видворили із закладу та внесли до чорного списку.