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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Брюгге --
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Ліверпуль --
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Порту --
Атлетіко --
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Без браслета, але у плюсі. Даніель Негреану поділився сумнівними досягненнями на WSOP

Анатолій Дерека
30 листопада, 17:40
Канадський хайролер чимало грав на Світовій покерній серії та зумів заробити майже півмільйона, проте до перемог так і не дістався

Даніель Негреану - легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Тиждень тому завершився Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio, яке розташоване у Лас-Вегасі.

Також WSOP розіграла десятки мільйонів призових доларів. Не всі відомі покеристи вдало провели цей відрізок. Так, один із найкращих гравців в історії Ден Сміт пішов у мінус на 900 тисяч доларів, тоді як Філ Хельмут зумів заробити 800К.

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Звітував про свої виступи на Світовій серії покеру та Даніель Негреану. Популярний канадець відіграв більше половини турнірів (45) та залишився у плюсі на 400 тисяч.

Kid Poker витратив 1,05 мільйона на бай-іни та зумів заробити 1,45М. Втім, Негреану не може бути задоволений проведеною серією саме в плані результатів.

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Даніель 14 разів потрапляв у призову зону і двічі посідав третє місце. При цьому поповнити свою колекцію браслетів у Негреану не вийшло, у нього так само залишається шість титулів. Для порівняння, інший популярний покерист Філ Хельмут зумів узяти вже 16 браслет на минулій WSOP.