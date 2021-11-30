Без браслета, але у плюсі. Даніель Негреану поділився сумнівними досягненнями на WSOP

Даніель Негреану - легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Тиждень тому завершився Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio, яке розташоване у Лас-Вегасі.

Також WSOP розіграла десятки мільйонів призових доларів. Не всі відомі покеристи вдало провели цей відрізок. Так, один із найкращих гравців в історії Ден Сміт пішов у мінус на 900 тисяч доларів, тоді як Філ Хельмут зумів заробити 800К.

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Звітував про свої виступи на Світовій серії покеру та Даніель Негреану. Популярний канадець відіграв більше половини турнірів (45) та залишився у плюсі на 400 тисяч.

Kid Poker витратив 1,05 мільйона на бай-іни та зумів заробити 1,45М. Втім, Негреану не може бути задоволений проведеною серією саме в плані результатів.

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Даніель 14 разів потрапляв у призову зону і двічі посідав третє місце. При цьому поповнити свою колекцію браслетів у Негреану не вийшло, у нього так само залишається шість титулів. Для порівняння, інший популярний покерист Філ Хельмут зумів узяти вже 16 браслет на минулій WSOP.