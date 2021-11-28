Невдало з'їздив до Лас-Вегаса: гравець-мільйонер з тріском провалився на Світовій серії покеру

Популярний хайролер Ден Сміт витратив мільйон доларів на WSOP, проте зумів відбити лише 13% цієї суми

Ден Сміт - один із найбагатших покеристів в історії / Фото: Pokeroff

Цього тижня добігла кінця Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio, яке розташоване у Лас-Вегасі.

WSOP розіграла десятки мільйонів доларів призових. Однак, звичайно ж, слід не забувати, що якщо хтось виграє, то в той самий часа хтось залишається у збитку.

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Одним із головних невдах серії є американський хайролер Ден Сміт. Хлопець із Нью-Джерсі входить у сімку найуспішніших покеристів в історії, заробивши за овальним столом понад 37 мільйонів доларів.

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На останній Світовій серії Сміт зіграв у 29 івентах, зробивши 10 ре-ентрі. Призи ж Дену підкорилися лише тричі. У результаті, витративши близько мільйона на бай-іни, Сміт зумів виграти лише 134 тисячі доларів.

Причому всі внески американець сплачував зі своєї кишені, адже до цього встиг непогано заробити 2021 року. Приємно, що ніхто з колег не знущався зі Сміта, багато хто підтримав його добрими словами, у тому числі Ерік Сайдел, Браян Раст та Даніель Негреану.