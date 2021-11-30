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Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Без браслета, но в плюсе. Даниэль Негреану поделился сомнительными достижениями на WSOP

Анатолий Дерека
30 ноября, 17:40
Канадский хайроллер немало играл на Мировой серии покера и сумел заработать почти полмиллиона, однако до побед так и не добрался

Даниэль Негреану - легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Неделю назад завершилась Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio, которое расположено в Лас-Вегасе.

Также WSOP разыграла десятки миллионов долларов призовых. Не все известные покеристы удачно провели этот отрезок. Так, один из лучших игроков в истории Дэн Смит ушел в минус на 900 тысяч долларов, тогда как Фил Хельмут сумел заработать 800К.

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Отчитался о своем выступлении на Мировой серии покера и Даниэль Негреану. Популярный канадец отыграл больше половины турниров (45) и остался в плюсе на 400 тысяч.

Kid Poker потратил 1,05 миллиона на бай-ины и сумел заработать 1,45М. Однако Негреану не может быть доволен проведенной серией именно в плане результатов.

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Даниэль 14 раз попадал в призовую зону и дважды занимал третье место. При этом пополнить свою коллекцию браслетов у Негреану не вышло, у него все так же остается шесть титулов. Для сравнения, другой популярный покерист Фил Хельмут сумел взять уже 16-ый браслет на прошедшей WSOP.