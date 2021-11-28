Неудачно съездил в Лас-Вегас: игрок-миллионер с треском провалился на Мировой серии покера

Популярный хайроллер Дэн Смит потратил миллион долларов на WSOP, однако сумел отбить лишь 13% от этой суммы

Дэн Смит - один из богатейших покеристов в истории / Фото: Pokeroff

На этой неделе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio, которое расположено в Лас-Вегасе.

WSOP разыграла десятки миллионов долларов призовых. Однако, конечно же, нужно не забывать, что если кто-то выигрывает, то в то же время кто-то остается в убытке.

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Одним из главных неудачников серии является американский хайроллер Дэн Смит. Парень из Нью-Джерси входит в семерку самых успешных покеристов в истории, заработав за овальным столом более 37 миллионов долларов.

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На последней Мировой серии Смит сыграл в 29 ивентах, сделав 10 ре-энтри. Призы же Дэну покорились всего три раза. В итоге, потратив около миллиона на бай-ины, Смит сумел выиграть лишь 134 тысячи долларов.

Причем все взносы американец оплачивал со своего кармана, ведь до этого успел неплохо заработать в 2021 году. Приятно, что никто из коллег не издевался со Смита, многие поддержали его добрыми словами, в том числе Эрик Сайдел, Брайан Раст и Даниэль Негреану.