Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Неудачно съездил в Лас-Вегас: игрок-миллионер с треском провалился на Мировой серии покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
28 ноября, 15:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярный хайроллер Дэн Смит потратил миллион долларов на WSOP, однако сумел отбить лишь 13% от этой суммы
Дэн Смит - один из богатейших покеристов в истории
Дэн Смит - один из богатейших покеристов в истории / Фото: Pokeroff

На этой неделе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio, которое расположено в Лас-Вегасе.

WSOP разыграла десятки миллионов долларов призовых. Однако, конечно же, нужно не забывать, что если кто-то выигрывает, то в то же время кто-то остается в убытке.

Реклама

Читайте также: Назван лучший игрок Мировой серии покера 2021

Одним из главных неудачников серии является американский хайроллер Дэн Смит. Парень из Нью-Джерси входит в семерку самых успешных покеристов в истории, заработав за овальным столом более 37 миллионов долларов.

Реклама

На последней Мировой серии Смит сыграл в 29 ивентах, сделав 10 ре-энтри. Призы же Дэну покорились всего три раза. В итоге, потратив около миллиона на бай-ины, Смит сумел выиграть лишь 134 тысячи долларов.

Причем все взносы американец оплачивал со своего кармана, ведь до этого успел неплохо заработать в 2021 году. Приятно, что никто из коллег не издевался со Смита, многие поддержали его добрыми словами, в том числе Эрик Сайдел, Брайан Раст и Даниэль Негреану.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять