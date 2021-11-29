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Воистину великий чемпион! Как легендарный Фил Хельмут выступил на WSOP 2021

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
29 ноября, 16:35
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Американский покерист и рекордсмен Мировой серии покера по браслетам сумел остаться в плюсе, заработав 800 тысяч долларов
Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP
Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

На прошлой неделе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio, которое расположено в Лас-Вегасе.

Кроме того, WSOP разыграла десятки миллионов долларов призовых. Не все известные покеристы удачно провели этот отрезок. Так, один из лучших игроков в истории Дэн Смит ушел в минус на 900 тысяч долларов.

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Также о своих успехах на WSOP отчитался рекордсмен по количеству браслетов Фил Хельмут. PokerBrat принял участие в 34-х ивентах и получил чистую прибыль в 800 тысяч американских денег.

Фил Хельмут

Сделав бай-ины на общую сумму в 448К, Хельмут увез домой из Вегаса 1,24 миллиона. Отметим, что Фил еще и был близок к титулу лучшего игрока WSOP, однако уступил Джошу Арье.

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Для Хельмута Мировая серия покера точно закончилась удачно, ведь он смог выиграть 16-ый браслет, увеличив еще больше свой отрыв от преследователей. Кроме того, Фил семь раз заканчивал турниры за финальным столом, что также является рекордным показателем за одну серию. В призах же PokerBrat оказывался 10 раз.

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Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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Main Event WSOP 2021
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