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Воістину великий чемпіон! Як легендарний Філ Хельмут виступив на WSOP 2021

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
29 листопада, 16:35
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Американський покерист і рекордсмен Світової серії покеру з браслетів зумів залишитися в плюсі, заробивши 800 тисяч доларів
Філ Хельмут - рекордсмен по браслетах WSOP
Філ Хельмут - рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

Минулого тижня добігла кінця Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio, яке розташоване у Лас-Вегасі.

Окрім того, WSOP розіграла десятки мільйонів доларів призових. Не всі відомі покеристи вдало провели цей відрізок. Так, один із найкращих гравців в історії Ден Сміт пішов у мінус на 900 тисяч доларів.

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Також про свої успіхи на WSOP звітував рекордсмен за кількістю браслетів Філ Хельмут. PokerBrat взяв участь у 34-х івентах та отримав чистий прибуток у 800 тисяч американські гроші.

Фил Хельмут

Зробивши бай-іни на загальну суму в 448К, Хельмут відвіз додому з Вегаса 1,24 мільйона. Зазначимо, що Філ ще й був близьким до титулу найкращого гравця WSOP, проте поступився Джошу Ар'є.

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Для Хельмута Світова покерна серія точно закінчилася вдало, адже він зміг виграти 16-й браслет, збільшивши ще більше свій відрив від переслідувачів. Крім того, Філ сім разів закінчував турніри за фінальним столом, що є рекордним показником за одну серію. У призах PokerBrat опинявся 10 разів.

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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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Main Event WSOP 2021
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