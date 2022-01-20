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Вооруженный бандит напал на казино в Техасе – всех спас отважный охранник

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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20 января, 12:25
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Преступник пытался ограбить крупнейшее покерное заведение Остина, однако безоружный охранник нейтрализовал опасность
Треллин Робинсон стал героем казино Legends в Остине
Треллин Робинсон стал героем казино Legends в Остине / Фото: breakingdailynews

В декабре прошлого года техасское казино Legends попало в скандальные хроники. Тогда в заведении Хьюстона трехкратный чемпион WSOP Сэм Фарха подрался с соперником за столом и был выдворен на улицу.

На днях же казино вновь напомнило о себе с неприятной стороны. В Legends ворвался вооруженный бандит с целью обчистить кассу. Злоумышленник взял с собой винтовку AR-15, однако моментально получил отпор.

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Героем ситуации стал охранник Трелинн Робинсон, который сцепился с вооруженным оппонентом. В ходе драки прозвучало немало выстрелов, однако от них никто не пострадал.

Полицейские быстро приехали на место событий и арестовали преступника. Сам же охранник отделался вывихом плеча и несколькими царапинами.

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Неудивительно, что после такого происшествия Робинсон стал местным героем. Работники клуба даже создали краудфандинговый сбор средств на премию охраннику. В первый же день было пожертвовано более 1500 долларов.

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