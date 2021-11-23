Переплюнут Цукерберга! Pokemon Go создаст свою метавселенную

Основатель первой и единственной в мире платформы дополненной реальности получил финансирование для реализации своего проекта

Разработчик Pokemon Go привлек $300 млн на создание метавселенной

Команда Niantic, которая стоит за разработкой известной в мире игры Pokemon Go, заявила о том, что Coatue сделала инвестиции в компанию в размере 300 миллионов долларов США для поддержки проекта Real-World Metaverse:

"Мы строим будущее, в котором реальный мир накладывается на цифровые произведения, развлечения и информацию, делая его более очаровательным, веселым и информативным", – сказал Джон Ханке, основатель и генеральный директор Niantic.

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В компании не уточнили, будут ли ориентироваться на блокчейн, криптовалюты или NFT. Средства, которые получила компания, будут перенаправлены на создание своей метавселенной

"В Niantic мы считаем, что люди становятся счастливыми, когда их виртуальный мир ведет к физическому. В отличие от научно-фантастической метавселенной, метавселенная реального мира будет использовать технологии для улучшения нашего восприятия мира, которым мы его знаем на протяжении тысячелетий", — заявил основатель фирмы Джон Ханке.

Что касается сроков реализации такого масштабного проекта, речь о них пока не шла.

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"Это займет значительные инвестиции талантов, технологий и воображения, и мы в восторге от того, что Котоуэ находится в этом путешествии с нами",- добавил Джон Ханке.

Ранее, в этом месяце, Niantic запустила платформу Lightship, позволяющую разработчикам по всему миру реализовать свои видения дополненной реальности и метавселенной реального мира.

"Niantic создает платформу для дополненной реальности на основе 3D-карты мира, которая, по нашему мнению, играет решающую роль на следующем этапе развития компьютерных технологий", – отметил генеральный партнер Coatue Мэтт Маццео.

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Следует добавить, что такой проект может стать настоящим конкурентом для Марка Цукерберга. Ведь основатель Facebook совсем недавно заявил о том, что судьба его компании будет зависеть именно от метавселенной, поэтому переименовал всем известный Facebook в Meta.