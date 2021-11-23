Переплюнуть Цукерберга! Pokemon Go створить свій метавсесвіт!

Засновник першої і єдиної в світі платформи доповненої реальності отримав фінансування для реалізації свого проекту

Розробник Pokemon Go залучив $300 млн на створення метавсесвіту

Команда Niantic яка стоїть за розробкою відомої у світі гри Pokemon Go заявила про те, що Coatue зробила інвестиції в компанію у розмірі 300 мільйонів доларів США для підтримки проекта Real-World Metaverse:

"Ми будуємо майбутнє, в якому реальний світ накладається на цифрові твори, розваги та інформацію, роблячи його більш чарівним, веселим та інформативним", – сказав Джон Ханке, засновник та генеральний директор Niantic.

Реклама

У компанії не уточнили, чи орієнтуватимуться на блокчейн, криптовалюти чи NFT. Кошти, які отримала компанія будуть перенаправлені на створення свого метавсесвіту

"У Niantic ми вважаємо, що люди стають щасливими, коли їхній віртуальний світ веде до фізичного. На відміну від науково-фантастичного метавсесвіту, метавсесвіт реального світу використовуватиме технології для покращення нашого сприйняття світу, яким ми його знаємо протягом тисячоліть", — заявив засновник фірми Джон Ханке.

Щодо термінів втілення такого масштабного проекту, мова поки що не йшла.

Реклама

"Це займе значні інвестиції талантів, технологій та уяви, і ми в захваті від того, що Котоуе перебуває в цій подорожі з нами",- додав Джон Ханке

Раніше, цього місяця, Niantic запустила платформу Lightship, що дозволяє розробникам по всьому світу реалізувати свої бачення доповненої реальності та метавсесвіту реального світу.

"Niantic створює платформу для доповненої реальності на основі 3D-карти світу, яка, на нашу думку, відіграє вирішальну роль на наступному етапі розвитку комп'ютерних технологій", – зазначив генеральний партнер Coatue Метт Маццео.

Реклама

Варто додати, що такий проект може стати справжім конкурентом для Марка Цукерберга. Адже засновник Facebook зовсім нещодавно заявив про, те що доля його компанії буде залежати саме від метавсесвіту, тому перейменував усім відомий Facebook на Meta.