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Яремчук против непобедимых: где смотреть матч Бенфика – Аякс и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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23 февраля, 07:46
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Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. Аякс отправится в столицу Португалии на первый матч 1/8 финала против Бенфики
Роман Яремчук сразится против лучшего бомбардира нынешней ЛЧ Себастьяна Алле
Роман Яремчук сразится против лучшего бомбардира нынешней ЛЧ Себастьяна Алле / Фото: Getty Images

Сегодня, 23 февраля, пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из игр дня встретятся Бенфика и Аякс. Матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу Да Луж". Начало в 22:00.

Где смотреть матч Бенфика – Аякс ? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Аякс является фаворитом встречи. Котировки на победу команды из Амстердама равны 1.76, тогда как на Бенфику 4.50. Коэффициент на ничью составляет 4.00. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Бенфики 22%
  • ничья 24%
  • победа Аякса 54%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес Аякса еще более убедительный1.24 против 4.30 на португальцев. В процентах 77% на 23%. Ответная встреча пройдет в Амстердаме 15 марта.

Футболисты Аякса празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов
Футболисты Аякса празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

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Аякс – одна из трех команд, которая уверенно прошла группу без потерь очков. При этом на своем пути амстердамцы оставили позади не только Спортинг с Бешикташем, но и Боруссию Дортмунд. В чемпионате команда тен Хага уверенно лидирует, опережая ПСВ на пять очков.

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Бенфика же также сумела сотворить сенсацию в группе, оставив без плей-офф саму Барселону, а также опередив киевское Динамо. Впрочем, в последнее время дела португальцев в чемпионате пошли на спад. Команда Яремчука выиграла лишь 4 встречи из последних восьми и закрепилась на третьем месте, в 12 очках позади лидера Порту.

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Заря
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Ворскла
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Александрия
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26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
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Верес
18
15:20
23
10
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18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
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18
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