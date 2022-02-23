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Яремчук проти непереможних: де дивитись матч Бенфіка – Аякс та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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23 лютого, 07:46
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Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Аякс вирушить до столиці Португалії на перший матч 1/8 фіналу проти Бенфіки
Роман Яремчук битиметься проти найкращого бомбардира нинішньої ЛЧ Себастьяна Алле
Роман Яремчук битиметься проти найкращого бомбардира нинішньої ЛЧ Себастьяна Алле / Фото: Getty Images

Сьогодні, 23 лютого, пройдуть два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одній із ігор дня зустрінуться Бенфіка та Аякс. Матч відбудеться в Лісабоні на стадіоні "Ештаді Да Луж". початок о 22:00.

Де дивитись матч Бенфіка – Аякс ? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Аякс є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди з Амстердаму рівні 1.76, тоді як на Бенфіку 4.50. Коефіцієнт на нічию становить 4.00. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Бенфіки 22%
  • нічия 24%
  • перемога Аякса 54%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага Аякса ще більш переконлива 1.24 проти 4.30 на португальці. В процентах 77% на 23%. Зустріч у відповідь пройде в Амстердамі 15 березня.

Футболісти Аякса святкують вихід в плей-офф Ліги чемпіонів
Футболісти Аякса святкують вихід в плей-офф Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

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Аякс – одна із трьох команд, яка впевнено пройшла групу без втрат очок. При цьому на своєму шляху амстердамці залишили позаду не лише Спортинг із Бешикташем, а й Боруссію Дортмунд. У чемпіонаті команда тен Хага впевнено лідирує, випереджаючи ПСВ на п'ять очок.

Читайте також: Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів замість Росії

Бенфіка також зуміла створити сенсацію в групі, залишивши без плей-офф саму Барселону, а також випередивши київське Динамо. Втім, останнім часом справи португальців у чемпіонаті пішли на спад. Команда Яремчука виграла лише 4 зустрічі з останніх восьми та закріпилася на третьому місці, у 12 очках позаду лідера Порту.

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Г
О
1
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18
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47
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Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
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