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Сражение за путевку на Уэмбли: где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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20 января, 07:20
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Прогноз и список трансляций матча в Кубке английской лиги. Ливерпуль и Арсенал решат между собой, кто будет в финале турнира противостоять Челси
Юрген Клопп и Микель Артета проведут дуэль за выход в финал Кубка лиги
Юрген Клопп и Микель Артета проведут дуэль за выход в финал Кубка лиги / Фото: Reuters

В четверг, 20 января, на стадионе "Эмирейтс" состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги. В нем сойдутся Арсенал и Ливерпуль. Начало поединка – в 21:45.

Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Арсенал – Ливерпуль онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Трансляцию Арсенал – Ливерпуль
смотрите на olltv
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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По их мнению, мерсисайдцы являются фаворитами на выход в финал. Котировки на успех Ливерпуль равны 1.55, тогда как на Арсенал – 2.55. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Арсенала – 38%
  • победа Ливерпуля – 62%

Что же касается исхода конкретного матча, то и здесь команда Клоппа выглядит предпочтительнее. Коэффициент на победу Ливерпуля составляет 2.07, на Арсенал – 3.55. Котировки на ничью равны 3.70.

Команды отыграли первую встреч неделю назад на "Энфилде", расписав нулевую ничью. Итоговый победитель пары 27 февраля в финале встретится с Челси. Нынче же Ливерпуль и Арсенал идут недалеко друг от друга в АПЛ.

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Мерсисайдцы нынче вторые с 11-тиочковым отставанием от Манчестер Сити (есть игра в запасе). Арсенал же борется за ТОП-4, идя на пятом месте. Команда Микеля Артеты опережает по потерянным очкам четвертый Вест Хэм, однако по тому же показателю уступает Тоттенхэму.

Команды также сразились в первом круге АПЛ и та игра бесспорно осталась за Ливерпулем (4:0). Голами отметились Салах, Мане, Жота и Минамино. Правда, первые двое сегодня Клоппу не помогут, поскольку выступают на Кубке африканских наций.

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