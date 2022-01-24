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Помер відомий комік та гравець у покер Луї Андерсон. Причини смерті актора та чим він запам'ятався

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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24 січня, 13:17
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Американець помер у 68 років від раку. Він брав участь у благодійних турнірах та був особою відомого покер-руму
Луї Андерсон помер від раку
Луї Андерсон помер від раку / Фото: BBC

На вихідних у віці 68 років помер відомий американський комік, актор та гравець у покер Луї Андерсон. Чоловік довгий час вів боротьбу з раком, але зрештою програв її.

Луї прославився численними стендап-шоу у Лас-Вегасі. З 2003 до 2012 року Андерсон проводив концерти в "місті гріхів" під назвою "Луї: більше, ніж життя". А перед цим, у 90-ті, хлопець уславився завдяки ранковому дитячому мультфільму "Життя з Луї".

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Запам'ятався чоловік і в покерному світі, ставши в середині 00-х осіб одним з найбільших румів США PokerStars. Луї навіть одного разу зіграв на WSOP, заявившись одразу на Main Event. Проте там до призів так і не дістався.

Луи Андерсон

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Крім того, у 2005 році Андерсон знявся в серіалі "Джоуї", який став продовженням популярного серіалу "Друзі". Там Луї засвітився у серії "Джоуї та покер". Крім того, Андерсона нерідко було помічено на благодійних турнірах.

Наприклад, у 2010 році американець взяв участь в івенті Дженніфер Харман, спрямованому на боротьбу з жорстоким поводженням з тваринами. Серед інших відвідувачів був навіть Дойл Брансон.

смертьпокер
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