Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва 🇧🇾 Навчання Союзна рішучість - 2022
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Скандальний боєць UFC відволікся від чужої дружини заради іншого виду спорту

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 18:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колбі Ковінгтон вдало зайшов на стартовий івент World Poker Tour і перейшов у другий день із солідним стеком
Колбі Ковінгтон проводить час із екс-дружиною Хорхе Масвідаля
Колбі Ковінгтон проводить час із екс-дружиною Хорхе Масвідаля

Наприкінці минулого тижня стартував новий сезон World Poker Tour. Почався він у готелі Seminole Hard Rock у Флориді турніром Lucky Hearts Poker Open.

Seminole Hard Rock Hotel &amp; Casino in Hollywood, Florida

Реклама

На нього було виставлено бай-ін 3500 доларів, а також організовано два стартові дні. У Day 1 зайшли 893 гравці, тоді як у другому стартувало майже на 200 людей більше (1089). Разом на івент записалося 1928 покеристів.

Читайте також: Мати шістьох дітей отримала квиток на турнір з покеру

Це дозволило з великим запасом перебити гарантію у 2М, зібравши на призи аж 6,3 мільйона доларів. За стіл сіли не лише професійні гравці, а й відомі особи з інших видів спорту.

Реклама

Так, варто виділити участь зірки американського футболу Калаїса Кемпбелла, а також бійця UFC зі скандальною репутацією Колбі Ковінгтона. Обидва учасники істотно примножили свій стек і пройшли в Day 2. Колбі взагалі йде 11-м у чіпкаунті.

Читайте також: Американський "фенікс" заробив 1,5 мільйона за два дні

Реклама

Зазначимо, що у призах виявиться 248 гравців, а переможець отримає 975 тисяч доларів призових. Поточним лідером змагання є Джессі Лоніс.

Нагадаємо, що нещодавно Ковінгтон відзначився неоднозначним постом у Instagram. Боєць опублікував фото із колишньою дружиною свого найближчого опонента Хорхе Масвідаля.

Підпис свідчить таке: "Масвідаль, не хвилюйся, я на підхваті". Бій між Ковінгтоном та Масвідалем має відбутися 6 березня у Лас-Вегасі в рамках UFC 272.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти