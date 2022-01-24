Скандальний боєць UFC відволікся від чужої дружини заради іншого виду спорту

Колбі Ковінгтон вдало зайшов на стартовий івент World Poker Tour і перейшов у другий день із солідним стеком

Колбі Ковінгтон проводить час із екс-дружиною Хорхе Масвідаля

Наприкінці минулого тижня стартував новий сезон World Poker Tour. Почався він у готелі Seminole Hard Rock у Флориді турніром Lucky Hearts Poker Open.

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На нього було виставлено бай-ін 3500 доларів, а також організовано два стартові дні. У Day 1 зайшли 893 гравці, тоді як у другому стартувало майже на 200 людей більше (1089). Разом на івент записалося 1928 покеристів.

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Це дозволило з великим запасом перебити гарантію у 2М, зібравши на призи аж 6,3 мільйона доларів. За стіл сіли не лише професійні гравці, а й відомі особи з інших видів спорту.

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Так, варто виділити участь зірки американського футболу Калаїса Кемпбелла, а також бійця UFC зі скандальною репутацією Колбі Ковінгтона. Обидва учасники істотно примножили свій стек і пройшли в Day 2. Колбі взагалі йде 11-м у чіпкаунті.

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Зазначимо, що у призах виявиться 248 гравців, а переможець отримає 975 тисяч доларів призових. Поточним лідером змагання є Джессі Лоніс.

Нагадаємо, що нещодавно Ковінгтон відзначився неоднозначним постом у Instagram. Боєць опублікував фото із колишньою дружиною свого найближчого опонента Хорхе Масвідаля.

Підпис свідчить таке: "Масвідаль, не хвилюйся, я на підхваті". Бій між Ковінгтоном та Масвідалем має відбутися 6 березня у Лас-Вегасі в рамках UFC 272.