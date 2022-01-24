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Скандальный боец UFC отвлекся от чужой жены ради другого вида спорта

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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24 января, 18:36
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Колби Ковингтон удачно зашел на стартовый ивент World Poker Tour и перешел во второй день с солидным стеком
Колби Ковингтон проводит время с экс-женой Хорхе Масвидаля
Колби Ковингтон проводит время с экс-женой Хорхе Масвидаля

В конце прошлой недели стартовал новый сезон World Poker Tour. Начался он в отеле Seminole Hard Rock во Флориде турниром Lucky Hearts Poker Open.

Seminole Hard Rock Hotel &amp; Casino in Hollywood, Florida

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На него был выставлен бай-ин 3500 долларов, а также организовано два стартовых дня. В Day 1 зашли 893 игрока, тогда как во втором стартовало почти на 200 человек больше (1089). Итого на ивент записалось 1928 покеристов.

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Это позволило с огромным запасом перебить гарантию в 2М, собрав на призы аж 6,3 миллиона долларов. За стол сели не только профессиональные игроки, но и известные личности из других видов спорта.

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Так, стоит выделить участие звезды американского футбола Калаиса Кемпбелла, а также бойца UFC со скандальной репутацией Колби Ковингтона. Оба участника существенно преумножили свой стек и прошли в Day 2. Колби и вовсе идет 11-ым в чипкаунте.

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Отметим, что в призах окажется 248 игроков, а победитель получит 975 тысяч долларов призовых. Текущим лидером соревнования является Джесси Лонис.

Напомним, что недавно Ковингтон отличился неоднозначным постом в Instagram. Боец опубликовал фото с бывшей женой своего ближайшего оппонента Хорхе Масвидаля.

Подпись гласит следующее: "Масвидаль, не переживай, я на подхвате". Бой между Ковингтоном и Масвидалем должен состоятся 6 марта в Лас-Вегасе в рамках UFC 272.

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