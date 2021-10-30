30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
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Навколо світу за три тижні: у понеділок стартує насичена серія турнірів на PokerMatch

Андрій Трофімов
30 жовтня, 09:25
Найбільший покер-рум розіграє понад 5,5 мільйонів гривень у новій крутій серії International Poker Cup

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Два тижні тому PokerMatch підбив підсумки Кубка України з онлайн-покеру, у якому розіграв понад 22 мільйони призових. А вже найближчого понеділка найбільший покер-рум України розпочинає нову грандіозну серію.

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада і в ході цієї серії буде визначено 84 переможців в івентах з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Що ж чекає на учасників на першому тижні?

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PokerMatch відправить своїх клієнтів на "віртуальному літаку" в Нью-Йорк, Дубаї, Бангкок, Сінгапур, Гонконг, Лас-Вегас та Рим. Щодня будуть розіграні по чотири івенти, названі на честь цих міст:

  • Безлімітний Холдем
  • Омаха із прогресивним нокаутом
  • Китайський покер "Ананас"
  • Безлімітний Холдем із прогресивним нокаутом

У цих 28 турнірах покер-рум розіграє не менше 5,5 мільйонів гривень, а найсолодшою булочкою в розкладі бачиться суботній івент у Лас-Вегасі по Холдему з нокаутом. Гарантія турніру – аж 750 тисяч гривень.

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Дата Час Назва турніру Бай-ін Гарантія
01.11.19:00 New York NLHE 200 грн 125 000 грн
01.11.19:00 New York Omaha PKO 250 грн 50 000 грн
01.11.19:30 New York OFC 500 грн 80 000 грн
01.11.20:00 New York PKO 500 грн 400 000 грн
02.11.19:00 Dubai NLHE 200 грн 125 000 грн
02.11.19:00 Dubai Omaha PKO 250 грн 50 000 грн
02.11.19:30 Dubai OFC 500 грн 80 000 грн
02.11.20:00 Dubai PKO 500 грн 400 000 грн
03.11.19:00 Bangkok NLHE 200 грн 125 000 грн
03.11.19:00 Bangkok Omaha PKO 250 грн 50 000 грн
03.11.19:30 Bangkok OFC 500 грн 80 000 грн
03.11.20:00 Bangkok PKO 500 грн 400 000 грн
04.11.19:00 Singapore NLHE 200 грн 125 000 грн
04.11.19:00 Singapore Omaha PKO 250 грн 50 000 грн
04.11.19:30 Singapore OFC 500 грн 80 000 грн
04.11.20:00 Singapore PKO 500 грн 400 000 грн
05.11.19:00 Hong Kong NLHE 250 грн 175 000 грн
05.11.19:00 Hong Kong Omaha PKO 500 грн 100 000 грн
05.11.19:30 Hong Kong OFC 1 000 грн 125 000 грн
05.11.20:00 Hong Kong PKO 500 грн 500 000 грн
06.11.19:00 Las Vegas NLHE 250 грн 175 000 грн
06.11.19:00 Las Vegas Omaha PKO 500 грн 100 000 грн
06.11.19:30 Las Vegas OFC 1 000 грн 125 000 грн
06.11.20:00 Las Vegas PKO 1 000 грн 750 000 грн
07.11.19:00 Rome NLHE 250 грн 175 000 грн
07.11.19:00 Rome Omaha PKO 500 грн 100 000 грн
07.11.19:30 Rome OFC 1 000 грн 125 000 грн
07.11.20:00 Rome PKO 500 грн 500 000 грн

Також PokerMatch запропонує клієнтам кілька гарячих акцій, у яких можна виграти призи додатково. Наприклад, в акції IPC Турніроманія покер-рум розіграє 300 тисяч гривень, а в гонці команд сім найкращих колективів лідерборду розділять між собою 350 тисяч.

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Головним призом серії є п'ять квитків на івенти European Poker Tour, які відбудуться у середині грудня у Празі. PokerMatch також подбає про компенсацію витрат на переліт та проживання у столиці Чехії. Докладніше про умови акції можна дізнатися на сайті компанії.