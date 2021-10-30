Вокруг света за три недели: в понедельник стартует насыщенная серия турниров на PokerMatch

International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Две недели назад PokerMatch подвел итоги Кубка Украины по онлайн-покеру, в котором разыграл более 22 миллионов призовых. А уже в ближайший понедельник крупнейший покер-рум Украины начинает новую грандиозную серию.

International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября и в ходе данной серии будут определены 84 победителя в ивентах по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". Что же ждет участников на первой неделе?

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PokerMatch отправит своих клиентов на "виртуальном самолете" Нью-Йорк, Дубаи, Бангкок, Сингапур, Гонконг, Лас-Вегас и Рим. Ежедневно будут разыграны по четыре ивента, названных в честь этих городов:

Безлимитный Холдем

Омаха с прогрессивным нокаутом

Китайский покер "Ананас"

Безлимитный Холдем с прогрессивным нокаутом

В этих 28-ми турнирах покер-рум разыграет не менее 5,5 миллионов гривен, а самой "сладкой булочкой" в расписании видится субботний ивент в Лас-Вегасе по Холдему с нокаутом. Гарантия турнира – аж 750 тысяч гривен.

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Дата Время Название турнира Бай-ин Гарантия 01.11. 19:00 New York NLHE 200 грн 125 000 грн 01.11. 19:00 New York Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 01.11. 19:30 New York OFC 500 грн 80 000 грн 01.11. 20:00 New York PKO 500 грн 400 000 грн 02.11. 19:00 Dubai NLHE 200 грн 125 000 грн 02.11. 19:00 Dubai Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 02.11. 19:30 Dubai OFC 500 грн 80 000 грн 02.11. 20:00 Dubai PKO 500 грн 400 000 грн 03.11. 19:00 Bangkok NLHE 200 грн 125 000 грн 03.11. 19:00 Bangkok Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 03.11. 19:30 Bangkok OFC 500 грн 80 000 грн 03.11. 20:00 Bangkok PKO 500 грн 400 000 грн 04.11. 19:00 Singapore NLHE 200 грн 125 000 грн 04.11. 19:00 Singapore Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 04.11. 19:30 Singapore OFC 500 грн 80 000 грн 04.11. 20:00 Singapore PKO 500 грн 400 000 грн 05.11. 19:00 Hong Kong NLHE 250 грн 175 000 грн 05.11. 19:00 Hong Kong Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 05.11. 19:30 Hong Kong OFC 1 000 грн 125 000 грн 05.11. 20:00 Hong Kong PKO 500 грн 500 000 грн 06.11. 19:00 Las Vegas NLHE 250 грн 175 000 грн 06.11. 19:00 Las Vegas Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 06.11. 19:30 Las Vegas OFC 1 000 грн 125 000 грн 06.11. 20:00 Las Vegas PKO 1 000 грн 750 000 грн 07.11. 19:00 Rome NLHE 250 грн 175 000 грн 07.11. 19:00 Rome Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 07.11. 19:30 Rome OFC 1 000 грн 125 000 грн 07.11. 20:00 Rome PKO 500 грн 500 000 грн

Также PokerMatch предложит клиентам несколько горячих акций, в которых можно выиграть призы дополнительно. Например, в акции IPC Турниромания покер-рум разыграет 300 тысяч гривен, а в гонке команд семь лучших коллективов лидерборда разделят между собой 350 тысяч.

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Главным же призом серии видятся пять билетов на ивенты European Poker Tour, которые пройдут в середине декабря в Праге. PokerMatch также позаботится о компенсации расходов на перелет и проживание в столице Чехии. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте компании.