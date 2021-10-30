Вокруг света за три недели: в понедельник стартует насыщенная серия турниров на PokerMatch

International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch
Две недели назад PokerMatch подвел итоги Кубка Украины по онлайн-покеру, в котором разыграл более 22 миллионов призовых. А уже в ближайший понедельник крупнейший покер-рум Украины начинает новую грандиозную серию.
International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября и в ходе данной серии будут определены 84 победителя в ивентах по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". Что же ждет участников на первой неделе?
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PokerMatch отправит своих клиентов на "виртуальном самолете" Нью-Йорк, Дубаи, Бангкок, Сингапур, Гонконг, Лас-Вегас и Рим. Ежедневно будут разыграны по четыре ивента, названных в честь этих городов:
- Безлимитный Холдем
- Омаха с прогрессивным нокаутом
- Китайский покер "Ананас"
- Безлимитный Холдем с прогрессивным нокаутом
В этих 28-ми турнирах покер-рум разыграет не менее 5,5 миллионов гривен, а самой "сладкой булочкой" в расписании видится субботний ивент в Лас-Вегасе по Холдему с нокаутом. Гарантия турнира – аж 750 тысяч гривен.
|Дата
|Время
|Название турнира
|Бай-ин
|Гарантия
|01.11.
|19:00
|New York NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|01.11.
|19:00
|New York Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|01.11.
|19:30
|New York OFC
|500 грн
|80 000 грн
|01.11.
|20:00
|New York PKO
|500 грн
|400 000 грн
|02.11.
|19:00
|Dubai NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|02.11.
|19:00
|Dubai Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|02.11.
|19:30
|Dubai OFC
|500 грн
|80 000 грн
|02.11.
|20:00
|Dubai PKO
|500 грн
|400 000 грн
|03.11.
|19:00
|Bangkok NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|03.11.
|19:00
|Bangkok Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|03.11.
|19:30
|Bangkok OFC
|500 грн
|80 000 грн
|03.11.
|20:00
|Bangkok PKO
|500 грн
|400 000 грн
|04.11.
|19:00
|Singapore NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|04.11.
|19:00
|Singapore Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|04.11.
|19:30
|Singapore OFC
|500 грн
|80 000 грн
|04.11.
|20:00
|Singapore PKO
|500 грн
|400 000 грн
|05.11.
|19:00
|Hong Kong NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|05.11.
|19:00
|Hong Kong Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|05.11.
|19:30
|Hong Kong OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|05.11.
|20:00
|Hong Kong PKO
|500 грн
|500 000 грн
|06.11.
|19:00
|Las Vegas NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|06.11.
|19:00
|Las Vegas Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|06.11.
|19:30
|Las Vegas OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|06.11.
|20:00
|Las Vegas PKO
|1 000 грн
|750 000 грн
|07.11.
|19:00
|Rome NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|07.11.
|19:00
|Rome Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|07.11.
|19:30
|Rome OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|07.11.
|20:00
|Rome PKO
|500 грн
|500 000 грн
Также PokerMatch предложит клиентам несколько горячих акций, в которых можно выиграть призы дополнительно. Например, в акции IPC Турниромания покер-рум разыграет 300 тысяч гривен, а в гонке команд семь лучших коллективов лидерборда разделят между собой 350 тысяч.
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Главным же призом серии видятся пять билетов на ивенты European Poker Tour, которые пройдут в середине декабря в Праге. PokerMatch также позаботится о компенсации расходов на перелет и проживание в столице Чехии. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте компании.