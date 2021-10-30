30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Вокруг света за три недели: в понедельник стартует насыщенная серия турниров на PokerMatch

Андрей Трофимов
30 октября, 09:25
Крупнейший покер-рум разыграет более 5,5 миллионов гривен в новой крутой серии International Poker Cup

International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Две недели назад PokerMatch подвел итоги Кубка Украины по онлайн-покеру, в котором разыграл более 22 миллионов призовых. А уже в ближайший понедельник крупнейший покер-рум Украины начинает новую грандиозную серию.

International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября и в ходе данной серии будут определены 84 победителя в ивентах по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". Что же ждет участников на первой неделе?

Реклама

Читайте также: Украинский покер-рум запускает серию бесплатных турниров

PokerMatch отправит своих клиентов на "виртуальном самолете" Нью-Йорк, Дубаи, Бангкок, Сингапур, Гонконг, Лас-Вегас и Рим. Ежедневно будут разыграны по четыре ивента, названных в честь этих городов:

  • Безлимитный Холдем
  • Омаха с прогрессивным нокаутом
  • Китайский покер "Ананас"
  • Безлимитный Холдем с прогрессивным нокаутом

В этих 28-ми турнирах покер-рум разыграет не менее 5,5 миллионов гривен, а самой "сладкой булочкой" в расписании видится субботний ивент в Лас-Вегасе по Холдему с нокаутом. Гарантия турнира – аж 750 тысяч гривен.

Реклама
ДатаВремяНазвание турнираБай-инГарантия
01.11.19:00 New York NLHE200 грн125 000 грн
01.11.19:00 New York Omaha PKO250 грн50 000 грн
01.11.19:30 New York OFC500 грн80 000 грн
01.11.20:00 New York PKO500 грн400 000 грн
02.11.19:00 Dubai NLHE200 грн125 000 грн
02.11.19:00 Dubai Omaha PKO250 грн50 000 грн
02.11.19:30 Dubai OFC500 грн80 000 грн
02.11.20:00 Dubai PKO500 грн400 000 грн
03.11.19:00 Bangkok NLHE200 грн125 000 грн
03.11.19:00 Bangkok Omaha PKO250 грн50 000 грн
03.11.19:30 Bangkok OFC500 грн80 000 грн
03.11.20:00 Bangkok PKO500 грн400 000 грн
04.11.19:00 Singapore NLHE200 грн125 000 грн
04.11.19:00 Singapore Omaha PKO250 грн50 000 грн
04.11.19:30 Singapore OFC500 грн80 000 грн
04.11.20:00 Singapore PKO500 грн400 000 грн
05.11.19:00 Hong Kong NLHE250 грн175 000 грн
05.11.19:00 Hong Kong Omaha PKO500 грн100 000 грн
05.11.19:30 Hong Kong OFC1 000 грн125 000 грн
05.11.20:00 Hong Kong PKO500 грн500 000 грн
06.11.19:00 Las Vegas NLHE250 грн175 000 грн
06.11.19:00 Las Vegas Omaha PKO500 грн100 000 грн
06.11.19:30 Las Vegas OFC1 000 грн125 000 грн
06.11.20:00 Las Vegas PKO1 000 грн750 000 грн
07.11.19:00 Rome NLHE250 грн175 000 грн
07.11.19:00 Rome Omaha PKO500 грн100 000 грн
07.11.19:30 Rome OFC1 000 грн125 000 грн
07.11.20:00 Rome PKO500 грн500 000 грн

Также PokerMatch предложит клиентам несколько горячих акций, в которых можно выиграть призы дополнительно. Например, в акции IPC Турниромания покер-рум разыграет 300 тысяч гривен, а в гонке команд семь лучших коллективов лидерборда разделят между собой 350 тысяч.

Читайте также: PokerMatch проведет две тематические акции на Хэллоуин

Главным же призом серии видятся пять билетов на ивенты European Poker Tour, которые пройдут в середине декабря в Праге. PokerMatch также позаботится о компенсации расходов на перелет и проживание в столице Чехии. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте компании.