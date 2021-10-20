20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Гра Крипто

Курс біткоїну побив історичний рекорд! За одну монету можна купити квартиру в Києві

Анатолій Дерека
20 жовтня, 16:55
Криптовалюта досягла свого максимального курсу за весь час, подолавши позначку в 66 тисяч доларів

Курс біткоїну досяг свого піку / Фото: Getty Images

Біткоїн продовжує бити рекорди. Вранці криптовалюта на ринку оцінили в 63 759 доларів США. Це майже побило рекорд, встановлений навесні цього року.

14 квітня курс біткоїну був зафіксований на позначці 64 888 доларів. І ось сьогодні він подолав і цю позначку! Одна монета "битка" тепер коштує 66 283 американських грошей.

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Доктор економічних наук і експерт трейдингу Ерік Найман вважає, що зростання курсу криптовалют може привести до економічної кризи в Китаї. Прогнозується, що біткоїн може перевищити позначку у 80 тисяч доларів.

Графік зміни курсу біткоїну за весь час:

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У той же час інші експерти прогнозують різке падіння біткоїну. На їхню думку, вже в жовтні курс криптовалюта може знизитися до 30 тисяч доларів.

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Відмітимо, що в Сальвадорі біткоїн став причиною масових акцій протестів. В країні узаконили офіційне використання криптовалюти як виду платежу, через що люди вийшли на "майдан" проти президента Наїба Букеле.

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До слова, в Україні Верховна Рада затвердила законопроєкт про легалізацію криптовалюти . У найближчі півроку регулятори ринку активів повинні створити необхідні нормативні акти для повноцінного функціонування.

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