Курс биткоина побил исторический рекорд! За одну монету можно купить квартиру в Киеве

Курс биткоин достиг своего пика / Фото: Getty Images

Биткоин продолжает бить рекорды. Утром криптовалюту на рынке оценили в 63 759 долларов США. Это почти побило рекорд, установленный весной этого года.

14 апреля курс биткоина был зафиксирован на отметке 64 888 долларов. И вот сегодня он преодолел и эту отметку! Одна монета "битка" теперь стоит 66 283 американских денег.

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Доктор экономических наук и эксперт трейдинга Эрик Найман считает, что рост курса криптовалюты может привести к экономическому кризису в Китае. Прогнозируется, что курс биткоина может превысить отметку в 80 тысяч долларов.

График изменения курса биткоина за все время:

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В то же время другие специалисты предсказывают резкое падение биткоина. По их мнению, уже в октябре курс криптовалюты может снизиться до 30 тысяч долларов.

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Отметим, что в Сальвадоре биткоин стал причиной массовых акций протестов. В стране узаконили официальное использование криптовалюты как вида платежа, из-за чего люди вышли на "майдан" против президента Наиба Букеле.

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Отметим, что в Украине Верховная Рада утвердила законопроект о легализации криптовалюты. В ближайшие полгода регуляторы рынка активов должны создать необходимые нормативные акты для полноценного функционирования.