20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Игра Крипто

Курс биткоина побил исторический рекорд! За одну монету можно купить квартиру в Киеве

Анатолий Дерека
20 октября, 16:55
Криптовалюта достигла своего максимального курса за все время, преодолев отметку в 66 тысяч долларов

Курс биткоин достиг своего пика / Фото: Getty Images

Биткоин продолжает бить рекорды. Утром криптовалюту на рынке оценили в 63 759 долларов США. Это почти побило рекорд, установленный весной этого года.

14 апреля курс биткоина был зафиксирован на отметке 64 888 долларов. И вот сегодня он преодолел и эту отметку! Одна монета "битка" теперь стоит 66 283 американских денег.

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Доктор экономических наук и эксперт трейдинга Эрик Найман считает, что рост курса криптовалюты может привести к экономическому кризису в Китае. Прогнозируется, что курс биткоина может превысить отметку в 80 тысяч долларов.

График изменения курса биткоина за все время:

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В то же время другие специалисты предсказывают резкое падение биткоина. По их мнению, уже в октябре курс криптовалюты может снизиться до 30 тысяч долларов.

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Отметим, что в Сальвадоре биткоин стал причиной массовых акций протестов. В стране узаконили официальное использование криптовалюты как вида платежа, из-за чего люди вышли на "майдан" против президента Наиба Букеле.

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Отметим, что в Украине Верховная Рада утвердила законопроект о легализации криптовалюты. В ближайшие полгода регуляторы рынка активов должны создать необходимые нормативные акты для полноценного функционирования.

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