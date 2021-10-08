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Были мысли о суициде: число пациентов клиники для криптозависимых увеличилось в десятки

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
8 октября, 16:15
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Шотландское заведение Castle Craig помогает пациентам избавиться от зависимости от криптовалют
Криптовалюта вызывает зависимость
Криптовалюта вызывает зависимость

Последние четыре года рынок криптовалют переживает стремительный рост, который не планирует останавливаться. К примеру, на днях курс биткоина за час вырос на 4 тысячи долларов.

Люди массово инвестируют в крипторынок, однако у этой медали есть и обратная сторона – массовая зависимость. Дошло до того, что в 2018 году в Шотландии в клинике Castle Craig было открыто отделение, предназначенное для лечения зависимости от криптовалюты.

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Оказалось, что данное заведение пользуется большим спросом. Терапевт Тони Марини сообщает, что только за последний год число пациентов заведения увеличилось в десятки раз!

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Большинство клиентов Castle Craig неудачно вложились в криптовалюту или же понесли большие убытки из-за потери пароля к криптокошельку. Некоторые даже были готовы к суициду на фоне горя.

"Обычно это начинается с того, что люди решают купить что-то в даркнете. Единственный способ сделать это – с помощью криптовалюты. Самая большая проблема – это перекрестная зависимость, начинающаяся через наркотики и алкоголь", – говорит Марини.

На данный момент курс биткоина составляет 54,8 тысячи долларов. Правда, эксперты прогнозируют сумасшедшее пике криптовалюты, которое может случиться уже в этом месяце. Ожидается, что "биток" подешевеет до 30 тысяч долларов.

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