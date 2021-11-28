28 листопада 51’
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Хельмут та Негреану курять осторонь. Названий найкращий гравець Світової серії покеру 2021

Анатолій Дерека
28 листопада, 14:50
Джош Ар'є зумів виграти два золоті браслети на останній WSOP і за сумою очок став найкращим покеристом серії

Джош Ар'є - найкращий гравець WSOP 2021

У вівторок у Лас-Вегасі добігла кінця Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio.

Відразу шестеро покеристів зуміли виграти по два турніри WSOP, у тому числі й легенда 00-х Джош Ар'є. Також американця було визнано і найкращим гравцем серії (Player of the Year), вигравши лідерборд серед усіх учасників WSOP.

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За призові місця у кожному турнірі покеристи отримували бали в залежності від значущості івенту. До останнього Ар'є бився з Філом Хельмутом, однак PokerBrat так і не зміг обійти співвітчизника.

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Крім двох браслетів, Джош 7 разів потрапила до топ-десятки івентів, а також 12 разів опинявся у призовій зоні. Перемога у номінації POY принесла Ар'є 15 тисяч доларів. Філ Хельмут розбагатів на 7,5К, а третій у списку Даніель Негреану отримав 2,5 тисячі.

Відмітимо, що Філу Хельмуту підкорилося інше досягнення. Американець не лише виграв 16-ий браслет, відірвавшись від переслідувачів, а й рекордну кількість разів (7) фінішував за фінальним столом.