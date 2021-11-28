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Динамо --
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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
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Хельмут и Негреану курят в сторонке. Назван лучший игрок Мировой серии покера 2021

Анатолий Дерека
28 ноября, 14:50
Джош Арье сумел выиграть два золотых браслета на последней WSOP и по сумме очков стал лучшим покеристом серии

Джош Арье - лучший игрок WSOP 2021

Во вторник в Лас-Вегасе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Организаторы разыграли 88 золотых браслетов в казино Rio.

Сразу шестеро покеристов сумели выиграть по два турнира WSOP, в том числе и легенда 00-ых Джош Арье. Также американец был признан и лучшим игроком серии (Player of the Year), выиграв лидерборд среди всех участников WSOP.

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За призовые места в каждом турнире покеристы получали баллы в зависимости от значимости ивента. До последнего Арье вел борьбе с Филом Хельмутом, однако PokerBrat так и не смог обойти соотечественника.

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Помимо двух браслетов, Джош 7 раз попала в топ-десятку ивентов, а также 12 раз оказывался в призовой зоне. Победа в номинации POY принесла Арье 15 тысяч долларов. Фил Хельмут разбогател на 7,5К, а третий в списке Даниэль Негреану получил 2,5 тысячи.

Отметим, что Филу Хельмуту покорилось другое достижение. Американец не только выиграл 16-ый браслет, оторвавшись от преследователей, но и рекордное количество раз (7) финишировал за финальным столом.