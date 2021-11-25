Миллионы превращаются в тысячи! Как налоговые законы грабят покерных призеров

Лучшие игроки Главного события Мировой серии покера вынуждены будут суммарно отдать 5 миллионов долларов своим государствам

Все участники финального стола Main Event WSOP

23 ноября в Лас-Вегасе подошла к концу Мировая серия покера 2021. WSOP разыграла 88 золотых браслетов, которые в основном доставались американцам.

Правда, в Главном событии серии успешно показывали себя представители Европы. Четверо игроков со Старого Света оказались за финальным столом, а победу праздновал австриец Корай Алдемир.

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Традиционно лучшие игроки Main Event забирают лучшие призовые на всей WSOP. Победитель этого года получил 8 миллионов долларов, а все участники финалки стали богаче как минимум на 1М.

Впрочем, из-за специфики налогообложения в разных странах не все призовые достанутся игрокам. Счастливчиков здесь выглядит Алдемир, ведь Австрия не взимает налог с выигрыша. Был бы Корай резидентом Германии, где он родился, ему пришлось бы отдать почти половину доходов стране.

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Главной жертвой налогов выглядит раннер-ап турнира Джордж Холмс. Из 4,3 миллионов ему придется проститься с 1,8М в пользу штата Джорджия. Всего же участники финального стола Main Event отдадут на налоги почти 5 миллионов долларов из 23-х заработанных (около 21%).