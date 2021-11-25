Миллионы превращаются в тысячи! Как налоговые законы грабят покерных призеров

23 ноября в Лас-Вегасе подошла к концу Мировая серия покера 2021. WSOP разыграла 88 золотых браслетов, которые в основном доставались американцам.
Правда, в Главном событии серии успешно показывали себя представители Европы. Четверо игроков со Старого Света оказались за финальным столом, а победу праздновал австриец Корай Алдемир.
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Традиционно лучшие игроки Main Event забирают лучшие призовые на всей WSOP. Победитель этого года получил 8 миллионов долларов, а все участники финалки стали богаче как минимум на 1М.
Впрочем, из-за специфики налогообложения в разных странах не все призовые достанутся игрокам. Счастливчиков здесь выглядит Алдемир, ведь Австрия не взимает налог с выигрыша. Был бы Корай резидентом Германии, где он родился, ему пришлось бы отдать почти половину доходов стране.
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Главной жертвой налогов выглядит раннер-ап турнира Джордж Холмс. Из 4,3 миллионов ему придется проститься с 1,8М в пользу штата Джорджия. Всего же участники финального стола Main Event отдадут на налоги почти 5 миллионов долларов из 23-х заработанных (около 21%).
|№
|Игрок
|Страна
|Призовые, млн дол.
|Налог, млн дол.
|"Чистые" призы, млн дол.
|1
|Корай Алдемир
|Австрия
|8,00
|0
|8.00
|2
|Джордж Холмс
|США
|4,30
|1,80
|2,50
|3
|Джек Оливер
|Великобритания
|3,00
|0
|3,00
|4
|Джошуа Ремитио
|США
|2,30
|1,00
|1,30
|5
|Угур Сесилмис
|Турция
|1,80
|0,70
|1,10
|6
|Хе Пак
|США
|1,40
|0,65
|0,75
|7
|Алехандро Лококо
|Аргентина
|1,22
|0,36
|0,86
|8
|Джаред Ист
|Великобритания
|1,10
|0
|1,10
|9
|Чейз Бьянки
|США
|1,00
|0,37
|0,63