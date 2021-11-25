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Миллионы превращаются в тысячи! Как налоговые законы грабят покерных призеров

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 ноября, 21:45
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Лучшие игроки Главного события Мировой серии покера вынуждены будут суммарно отдать 5 миллионов долларов своим государствам
Все участники финального стола Main Event WSOP
Все участники финального стола Main Event WSOP

23 ноября в Лас-Вегасе подошла к концу Мировая серия покера 2021. WSOP разыграла 88 золотых браслетов, которые в основном доставались американцам.

Правда, в Главном событии серии успешно показывали себя представители Европы. Четверо игроков со Старого Света оказались за финальным столом, а победу праздновал австриец Корай Алдемир.

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Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event

Традиционно лучшие игроки Main Event забирают лучшие призовые на всей WSOP. Победитель этого года получил 8 миллионов долларов, а все участники финалки стали богаче как минимум на 1М.

Впрочем, из-за специфики налогообложения в разных странах не все призовые достанутся игрокам. Счастливчиков здесь выглядит Алдемир, ведь Австрия не взимает налог с выигрыша. Был бы Корай резидентом Германии, где он родился, ему пришлось бы отдать почти половину доходов стране.

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Главной жертвой налогов выглядит раннер-ап турнира Джордж Холмс. Из 4,3 миллионов ему придется проститься с 1,8М в пользу штата Джорджия. Всего же участники финального стола Main Event отдадут на налоги почти 5 миллионов долларов из 23-х заработанных (около 21%).

ИгрокСтранаПризовые, млн дол.Налог, млн дол."Чистые" призы, млн дол.
1Корай АлдемирАвстрия8,0008.00
2Джордж ХолмсСША4,301,802,50
3Джек ОливерВеликобритания3,0003,00
4Джошуа РемитиоСША2,301,001,30
5Угур СесилмисТурция1,800,701,10
6Хе ПакСША1,400,650,75
7Алехандро ЛококоАргентина1,220,360,86
8Джаред ИстВеликобритания1,1001,10
9Чейз БьянкиСША1,000,370,63

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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Main Event WSOP 2021
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