Мільйони перетворюються на тисячі! Як податкові закони грабують покерних призерів

Найкращі гравці Головної події Світової серії покеру будуть змушені сумарно віддати 5 мільйонів доларів своїм державам

Усі учасники фінального столу Main Event WSOP

23 листопада в Лас-Вегасі добігла кінця Світова серія покеру 2021. WSOP розіграла 88 золотих браслетів, які переважно діставалися американцям.

Щоправда, у Головній події серії успішно показували себе представники Європи. Четверо гравців зі Старого Світу опинилися за фінальним столом, а перемогу святкував австрієць Корай Алдемір.

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Традиційно найкращі гравці Main Event забирають найкращі призові на всій WSOP. Цьогорічний переможець отримав 8 мільйонів доларів, а всі учасники фіналки стали багатшими як мінімум на 1М.

Втім, через специфіку оподаткування у різних країнах не всі призові дістануться гравцям. Щасливчиків тут виглядає Алдемір, адже Австрія не стягує податок із виграшу. Був би Корай резидентом Німеччини, де він народився, йому довелося віддати майже половину доходів країні.

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Головною жертвою податків виглядає раннер-ап турніру Джордж Холмс. Із 4,3 мільйона йому доведеться попрощатися з 1,8М на користь штату Джорджія. Усього ж учасники фінального столу Main Event віддадуть на податки майже 5 мільйонів доларів із 23 зароблених (близько 21%).