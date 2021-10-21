Буде різке піке! Експерти розповіли, коли чекати падіння курсу біткоїну

Біткоїн може впасти вже у 2022 році / Фото: Getty Images

Вчора ціна на біткоїн побила історичний рекорд. Курс криптовалюти на 20 жовтня перевалив за позначку в 66 тисяч доларів.

Біткоїн був створений у 2009 році та коштував копійки, проте постійно набирав свою цінність. Протягом більшої частини свого існування криптовалюта описувалася як шар, який може ось-ось луснути.

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Але досі після кожного падіння слідувало не менш запаморочливе зростання. Нещодавно Управління фінансового нагляду Великобританії повідомило, що на цей час в країні налічується 2,3 мільйона власників біткоїну.

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Правда, при цьому знизився відсоток людей, які можуть точно описати, що він із себе представляє. Це може стати серйозною проблемою для регулюючих органів.

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Влада Великобританії побоюється, що необізнані споживачі в кінцевому підсумку втратять великі суми грошей через своє незнання. Деякі з них вже опинилися в мінусі через стрибок курсу.

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Деякі країни планують повністю заборонити використання біткоїну. Наприклад, Китай вже наклав заборону на використання криптовалюти. Інші країни прийняли вичікувальну позицію і дивляться на приклад Сальвадора, де першими у світі узаконили біткоїн в якості національної валюти

Крім того, майнинг "битка" завдає шкоди навколишньому середовищу. Експерти вирахували, що якби біткоїн був країною, то його виробництво зайняло б 24 місце у світі за кількістю споживаної енергії, випереджаючи Польщу, Єгипет та Таїланд.

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І все ж британський фінансовий інститут Standard Chartered передбачив, що біткоїн може досягти позначки в 100 тисяч доларів на початку 2022 року. Схожий прогноз дали і аналітики Bloomberg Intelligence. Правда, очікувати постійного зростання курсу "битка" не варто.

За 12 років існування криптовалюта сформувалася модель чотирирічних циклів. У 2013 році біткоїн виріс із 100 доларів до безпрецедентного максимуму в 1150 доларів, а вже через рік курс знизився на 73% до 310 доларів.

Схожа картина була й у 2017 році, коли ціна на "биток" зросла до 20 тисяч, а вже у 2018-му знизився всього до 4-х тисяч. Якщо модель повториться ще раз, різке падіння біткоїну можна очікувати вже в середині 2022 року.