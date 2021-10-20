Використовували газову свердловину: канадську компанію оштрафують на 5 мільйонів за майнинг біткоїну

Link Global незаконно використовує завод у Ванкувері для майнингу криптовалюти

Майнинг біткоїну - не завжди легальне заняття / Фото: interestingengineering

В липні в Україні виявили незаконну криптоферму у Вінниці. А днями ще один криптодобуваючий завод знайшли в канадському Альберті.

Все почалося з того, що жителі міста поскаржилися на незвичайний і докучливий шум. Після невеликого розслідування було виявлено, що винуватець шуму – це центр обробки даних енергетичної компанії Link Global.

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Виявилося, що фірма відкрила об'єкт для карбування нових токенів найбільшої у світі криптовалюти біткоїну. Однак Link Global не отримала необхідних дозволів на планування.

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Тепер же Комісія по комунальним підприємствам провінції Альберта може оштрафувати компанію на 5,6 мільйона доларів.

Link Global встановила складну установку для майнингу біткоїни, яка складалася з чотирьох газових генераторів потужністю 1,25 МВт. Вони споживали енергію з недіючої свердловини з природним газом, що належить катарській компанії MAGA Energy.

Курс біткоїну близький до рекордного / Фото: Reuters

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Завод був запущений в серпні 2020 року, а до осені він був завантажений вже на повну потужність. Компанія повідомляє, що вона регулює питання комунальних послуг і не займається майнингом біткоїну.