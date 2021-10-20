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Криптовалюта б'є рекорди. Де в Україні купити біткоїн?

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 жовтня, 18:20
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Ринок криптовалюти в Україні ще не настільки розвинений як в західних країнах, проте придбати біткоїн є можливість
Біткоїн можна купити в Україні онлайн
Біткоїн можна купити в Україні онлайн / Фото: Getty Images

Сьогодні курс біткоїну побив історичний рекорд, що тримався з квітня цього року. Вартість однієї монети криптовалюти досягла позначки 66974 долари.

В Україні ж Верховна Рада затвердила законопроєкт про легалізацію криптовалюти, однак ще не прийняті всі нормативні акти для її функціонування. І все ж в нашій країні є можливість придбати біткоїн. Є три основних способи зробити це:

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  • через мобільний додаток
  • на криптовалютній біржі
  • за готівку

В Україні популярні майданчики, де доступна купівля біткоїну онлайн, такі як Kuna, BTC Trade, Best Change, CoinMama. Крім того, є такі обмінники як Xbtc, Let'sPay та Coin24, де можна придбати криптовалюту. До слова, через останній сервіс біткоїн можна купити за допомогою додатка Privat24.

Курс біткоїну близький до рекордного
Курс біткоїну близький до рекордного / Фото: Reuters

Для купівлі "битка" на онлайн-біржі необхідно зареєструватися і підтвердити особистість, прив'язати свій цифровий гаманець для зберігання криптовалюти, а також банківський рахунок. Це можна зробити як на сайті компаній, так і через їх додатки.

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Найпопулярнішими біржами у світі є Binance та Coinbase. Компанії дозволяють конвертувати одну криптовалюту в іншу, купувати "битки" за реальні гроші за допомогою звичайних банківських карт, а також виводити гроші на рахунок в банку через платіжні системи.

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Що ж стосується покупки біткоїну за готівку, то в Україні є досить мало варіантів, як це зробити легально. Один з них – сервіс BTCU.biz, яким можна скористатися завдяки численним iBox або терміналам "Приватбанку".

Також ви можете домовитися з людиною особисто про угоду, або ж скористатися криптоматами. Їх в Україні поки не дуже багато, їх розташування є на сайті Coinatmradar. На всю країну лише 20 таких точок, дев'ять з яких – в Києві.

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