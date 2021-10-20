Криптовалюта б'є рекорди. Де в Україні купити біткоїн?

Ринок криптовалюти в Україні ще не настільки розвинений як в західних країнах, проте придбати біткоїн є можливість

Біткоїн можна купити в Україні онлайн / Фото: Getty Images

Сьогодні курс біткоїну побив історичний рекорд, що тримався з квітня цього року. Вартість однієї монети криптовалюти досягла позначки 66974 долари.

В Україні ж Верховна Рада затвердила законопроєкт про легалізацію криптовалюти, однак ще не прийняті всі нормативні акти для її функціонування. І все ж в нашій країні є можливість придбати біткоїн. Є три основних способи зробити це:

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через мобільний додаток

на криптовалютній біржі

за готівку

В Україні популярні майданчики, де доступна купівля біткоїну онлайн, такі як Kuna, BTC Trade, Best Change, CoinMama. Крім того, є такі обмінники як Xbtc, Let'sPay та Coin24, де можна придбати криптовалюту. До слова, через останній сервіс біткоїн можна купити за допомогою додатка Privat24.

Курс біткоїну близький до рекордного / Фото: Reuters

Для купівлі "битка" на онлайн-біржі необхідно зареєструватися і підтвердити особистість, прив'язати свій цифровий гаманець для зберігання криптовалюти, а також банківський рахунок. Це можна зробити як на сайті компаній, так і через їх додатки.

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Найпопулярнішими біржами у світі є Binance та Coinbase. Компанії дозволяють конвертувати одну криптовалюту в іншу, купувати "битки" за реальні гроші за допомогою звичайних банківських карт, а також виводити гроші на рахунок в банку через платіжні системи.

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Що ж стосується покупки біткоїну за готівку, то в Україні є досить мало варіантів, як це зробити легально. Один з них – сервіс BTCU.biz, яким можна скористатися завдяки численним iBox або терміналам "Приватбанку".

Також ви можете домовитися з людиною особисто про угоду, або ж скористатися криптоматами. Їх в Україні поки не дуже багато, їх розташування є на сайті Coinatmradar. На всю країну лише 20 таких точок, дев'ять з яких – в Києві.