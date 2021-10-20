Криптовалюта б'є рекорди. Де в Україні купити біткоїн?

Сьогодні курс біткоїну побив історичний рекорд, що тримався з квітня цього року. Вартість однієї монети криптовалюти досягла позначки 66974 долари.
В Україні ж Верховна Рада затвердила законопроєкт про легалізацію криптовалюти, однак ще не прийняті всі нормативні акти для її функціонування. І все ж в нашій країні є можливість придбати біткоїн. Є три основних способи зробити це:
- через мобільний додаток
- на криптовалютній біржі
- за готівку
В Україні популярні майданчики, де доступна купівля біткоїну онлайн, такі як Kuna, BTC Trade, Best Change, CoinMama. Крім того, є такі обмінники як Xbtc, Let'sPay та Coin24, де можна придбати криптовалюту. До слова, через останній сервіс біткоїн можна купити за допомогою додатка Privat24.
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Для купівлі "битка" на онлайн-біржі необхідно зареєструватися і підтвердити особистість, прив'язати свій цифровий гаманець для зберігання криптовалюти, а також банківський рахунок. Це можна зробити як на сайті компаній, так і через їх додатки.
Найпопулярнішими біржами у світі є Binance та Coinbase. Компанії дозволяють конвертувати одну криптовалюту в іншу, купувати "битки" за реальні гроші за допомогою звичайних банківських карт, а також виводити гроші на рахунок в банку через платіжні системи.
Що ж стосується покупки біткоїну за готівку, то в Україні є досить мало варіантів, як це зробити легально. Один з них – сервіс BTCU.biz, яким можна скористатися завдяки численним iBox або терміналам "Приватбанку".
Також ви можете домовитися з людиною особисто про угоду, або ж скористатися криптоматами. Їх в Україні поки не дуже багато, їх розташування є на сайті Coinatmradar. На всю країну лише 20 таких точок, дев'ять з яких – в Києві.